Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da bebeğinin bezine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bebeğinin bezine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Sofuhane Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, K.D. ile kızı D.N'nin üzerinde, araçta ve ikametgahlarında arama yapıldı.

        Araçta D.N'nin 1 aylık kızının bebek bezinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan baba ve kızı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan D.N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Bozkır'da yüksek sesle müzik yayını yapan şahsa ceza
        Bozkır'da yüksek sesle müzik yayını yapan şahsa ceza
        Körlüğe sebep olan sinsi hastalıkta erken teşhis önemli
        Körlüğe sebep olan sinsi hastalıkta erken teşhis önemli
        Başkan Altay: "23 bin 500 adet fidanı çiftçimize ulaştıracağız"
        Başkan Altay: "23 bin 500 adet fidanı çiftçimize ulaştıracağız"
        Konya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Konya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi, erken...
        Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi, erken...
        Konya'da "dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimi" düzenlendi
        Konya'da "dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimi" düzenlendi