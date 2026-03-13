Konya'da bebeğinin bezine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sofuhane Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, K.D. ile kızı D.N'nin üzerinde, araçta ve ikametgahlarında arama yapıldı. Araçta D.N'nin 1 aylık kızının bebek bezinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve kızı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.