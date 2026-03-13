Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Konya'da şehit aileleri ve gaziler, Hava Savunma ve Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Giriş: 13.03.2026 - 10:39
        Konya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Konya'da şehit aileleri ve gaziler, Hava Savunma ve Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        General Şükrü Olcay Kışlası'nda düzenlenen programa katılan Vali İbrahim Akın, milletin tarih boyunca büyük mücadeleler vererek bugünlere ulaştığını söyledi.

        TBMM'de 12 Mart'ta kabul edilen İstiklal Marşı'nın, milletin imanını, inancını ve bağımsızlık mücadelesini en güçlü şekilde yansıttığını anlatan Akın, "Türk ordusu, milletimizin gurur kaynağı. Mehmetçik fedakarlık, sabır, dayanışma ve kardeşlik duygularını asker ocağında pekiştiriyor. Askerlik hizmeti gençlere önemli tecrübeler kazandırıyor. Hepsine hayırlı tezkereler diliyorum." dedi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, davetliler ve askerler katıldı.

