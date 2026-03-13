Canlı
        Konya Haberleri

        Konya'da "dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimi" düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu işbirliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Hakikatin Farkına Varmak" başlıklı dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:36
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Uzmanı İhsan Çetin, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, haber almanın ya da habere ulaşmanın insanın yaratıldığı ilk andan itibaren en temel hak ve özgürlüğü olduğunu söyledi.

        Çetin, haber alma ve habere ulaşmanın tüm anayasalar tarafından güvence altına alındığını anlatarak, "Günümüzde yaşanan son hadiselerden sonra artık dezenformasyon, milli bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Şu anda çok yakın bir şekilde şahit olduğumuz bölgemizde yaşanan savaşların aslında tam bir enformasyon savaşı olduğunu, aslında bombalar kadar güçlü olduğunu, bir mermiden daha etkili olduğunu çok yakinen hepiniz takip ediyorsunuz." diye konuştu.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin vatandaşları dijital medyanın saldırgan tavırlarına ve yalan haberlerine karşı korumak için kurulduğunu aktaran Çetin, kuruluşundan bu yana yaklaşık 3,5 yıllık süreçte 3 bin 127 haberi yalanladığını bildirdi.

        - "Dijital çağda dezenformasyon bilgi ekosisteminin en büyük tehlikesi olarak karşımıza çıkmakta"

        İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da Türkiye'nin sadece yurt içinde değil, yurt dışından da dezenformasyona maruz kaldığını örneklerle anlatarak, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 35 farklı dilde dünyanın her tarafında her gün taramalar yapılıyor, Türkiye ile ilgili haberler derlenip toparlanıp ilgili kurumlara gönderiliyor. Orada o kadar çok Türkiye aleyhine haberler çıkıyor ki onun için bizim genel anlamda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

        Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır ise dijital çağda dezenformasyonun bilgi ekosisteminin en büyük tehlikesi olduğuna dikkati çekti.

        Sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli içerik üretiminin, yanlış bilgilerin hızla yayılmasına zemin hazırladığını dile getiren Çakır, "Bu durum bireysel algıları yanıltmakla kalmayıp toplumsal karar alma süreçlerini de kökten etkilemektedir. Sizler geleceğin liderleri, karar vericileri ve toplumun aydınlatıcıları olarak bu kaosun ortasında doğru bilgiyi ayırt edebilmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Fatma Selvi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Uzmanı Onur Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Uzmanı Avukat Rabia Gürer ve Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü kıdemli muhabiri Zehra Melek Tuğlu birer sunum yaptı.

        Sunumlarda, dezenformasyonun türleri, sosyal medyada yanlış bilginin yayılma yöntemleri, doğrulama teknikleri ve medya okuryazarlığının önemi gibi konular ele alındı, muhabirlerin sahada karşılaştıkları tecrübeler paylaşıldı.

        Seminerin ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Programa, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

