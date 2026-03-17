Yalıhüyük'te iftar programı düzenlendi

Yalıhüyük Belediyesi, halı sahada iftar programı organize etti. Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, özel günlerin birlik ve beraberliği artırmaya vesile olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kalabalık sofrada toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Programa AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Veli Vural, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı ilçe yöneticileri, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.