Konya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 28. kilometresinde, karşı şeride geçen Sergen D. idaresindeki 42 DLT 94 plakalı otomobil, Sami K. yönetimindeki 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Sami K. ile oğlu Yusuf K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırıldı.

