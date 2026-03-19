Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 19.03.2026 - 14:10
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda T.G'yi evinde gözaltına aldı.
T.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
