Bisikletleriyle dünya turuna çıkan çift Beyşehir'e ulaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bisikletleriyle dünya turuna çıkan çift mola verdi. Portekiz'den yola çıkan Renata Hanrıgves ile Polonya'dan pedal çeviren Mateusz Jabloksi dünya turu sırasında tanışarak evlendi. Turlarına beraber devam eden çift, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçeye gelen çifti Beyşehir'de ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.

