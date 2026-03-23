Konya'da 2 kişiyi öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Konya'nın Kulu ilçesinde iki kişinin öldürülüp cesetlerinin yol kenarına bırakılması olayına ilişkin yargılamada, 2 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Mustafa E. ile taraf avukatları katıldı.



Mehmet Mustafa E, öldürme kastıyla hareket etmediğini, tutuksuz yargılanan sanık Lut T'nin tehdidi altında hareket ettiğini öne sürdü.



Maktullerle bir husumetinin bulunmadığını söyleyen Mehmet Mustafa E, "Sanık Lut, maktullerle geçmişten tanışıyor. Aralarında alacak verecek meselesi de varmış. Benim bunlar hakkında bir bilgim yok. Beni sonradan dahil ettiler." ifadesini kullandı.



Sanığın avukatı da olayı Lut T'nin tasarladığını ileri sürdü.



Müşteki avukatı Elif Öngel ise sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanan Lut T'nin tutuklanmasını ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği ara sonrası açıkladığı kararında, Lut T. ile Mehmet Mustafa E'ye, maktullere yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cezalarına herhangi bir indirim uygulanmadı.



- Olay



Konya'nın Kulu ilçesinde, Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs 2023'te iki ceset bulunmuş, kimlik belirleme çalışmalarında cesetlerin Turgay G. (36) ile Nazan Ş.'ye (44) ait oldukları tespit edilmişti.



Olaya ilişkin Lut T, Mehmet Mustafa E, Coşkun K. ve Aylin B. gözaltına alınmış, şüphelilerden Mehmet Mustafa E. tutuklanmıştı.

