Konya'da 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

Konya'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan dikildi.



Vali Yardımcısı Yavuz Güner, KOSKİ Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen törende, ormanların korunması ve ağaç sevgisinin artırılması amacıyla düzenlenen önemli bir farkındalık haftasını yaşadıklarını söyledi.



Bu farkındalık kapsamında dikilecek fidanlarla umutları gelecek nesillere aktararak kendilerine düşen önemli ve kutsal görevi yerine getireceklerini vurgulayan Güner, şöyle konuştu:



"Ağaç dikmenin kutsallığını Peygamberimizin hadislerinde görüyor, hayatın son anına kadar çevreye, üretime ve hayata katkı sağlamanın, umudu korumanın dinimizdeki yerini biliyoruz. Bu anlayışla amacımız gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak ve ormanlarımızın yaygınlaşmasına katkı verebilmektir. Ormanlarımız ve ağaçlarımız ülkemizin vazgeçilmez değerleridir."



Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ise ağaçların sadece havayı temizleyen, toprağı tutan, erozyona, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı tedbir olarak bulunan varlıklar değil, ruh ve beden sağlığını olumlu etkileyen varlıklar olduğunu dile getirdi.



Dikilen her fidanın vatana, topraklara olan vefanın bir göstergesi olduğuna değinen Yalçın, "Her fidanın dikilmesi, başarısı, tutması çok kıymetlidir. Konya, hem iklim şartları hem de toprak şartları yönüyle maalesef dezavantajlıdır. Bu nedenle burada her bir fidanın tutma başarısı da dikilmesi de çok önemli, çok kıymetli." diye konuştu.



Törende, 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kent merkezinde ise 42 bin fidan dağıtıldı.

