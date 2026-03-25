Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Konya'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Yardımcısı Yavuz Güner, KOSKİ Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen törende, ormanların korunması ve ağaç sevgisinin artırılması amacıyla düzenlenen önemli bir farkındalık haftasını yaşadıklarını söyledi.

        Bu farkındalık kapsamında dikilecek fidanlarla umutları gelecek nesillere aktararak kendilerine düşen önemli ve kutsal görevi yerine getireceklerini vurgulayan Güner, şöyle konuştu:

        "Ağaç dikmenin kutsallığını Peygamberimizin hadislerinde görüyor, hayatın son anına kadar çevreye, üretime ve hayata katkı sağlamanın, umudu korumanın dinimizdeki yerini biliyoruz. Bu anlayışla amacımız gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak ve ormanlarımızın yaygınlaşmasına katkı verebilmektir. Ormanlarımız ve ağaçlarımız ülkemizin vazgeçilmez değerleridir."

        Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ise ağaçların sadece havayı temizleyen, toprağı tutan, erozyona, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı tedbir olarak bulunan varlıklar değil, ruh ve beden sağlığını olumlu etkileyen varlıklar olduğunu dile getirdi.

        Dikilen her fidanın vatana, topraklara olan vefanın bir göstergesi olduğuna değinen Yalçın, "Her fidanın dikilmesi, başarısı, tutması çok kıymetlidir. Konya, hem iklim şartları hem de toprak şartları yönüyle maalesef dezavantajlıdır. Bu nedenle burada her bir fidanın tutma başarısı da dikilmesi de çok önemli, çok kıymetli." diye konuştu.

        Törende, 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kent merkezinde ise 42 bin fidan dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

