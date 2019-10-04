NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’nin açılış programı gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan ve kongrenin verimli geçmesini dileyen Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “20102030 Yılları Arası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, anne ölüm oranının üçte iki oranında azaltılmasını hedeflemiştir ve bu hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. 100 binde 30 civarında olan anne ölüm oranımız şuan 100 binde 14,3 civarında. Bebek ölüm oranlarımız da dünyanın dikkatini çekecek şekilde büyük oranda düşürülmüştür. Tabi bunlar kolay olmuyor. Sağlıkta dönüşümle, birinci basamak sağlık hizmetlerine verilen ağırlık ve aile sağlığı sisteminin ülkemizde yerleştirilmesi ile bütün gebelerimizin kontrol altında tutan bir yapının oluşturulmasının çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum” dedi.

Kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten ve emeği geçenlere teşekkür eden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ise, “Sağlık, hem ülkemiz hem de insanlık için önem arz ediyor. Üniversite olarak özellikle sağlık alanındaki gelişmeleri daha hızlı takip etmeyi, daha ileriye götürmeyi, akademik ve sağlık hizmeti noktasında mevcut durumdan çok daha ileri seviyelerde olmayı hedefliyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu tür kongreler akademi için çok önemli. Burada tartışılan konular, burada ortaya konan yenilikler bütün akademisyenlerimizi geliştirirken aynı zamanda öğrencilerimizin daha iyi yetişmesine vesile olacak. Bu ve benzeri çalışmaları üniversite olarak destekliyoruz ve desteklerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anne ölüm oranlarının ülkelerin en önemli sağlık ve gelişmişlik göstergelerinden biri olduğunu ifade eden NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Emel Ege de, “Annelerin yaşama hakkının engellenmesi insan hakları ihlali olarak kabul edilmiştir. Bu sürecin en önemli aktörleri olarak biz sağlık profesyonelleri, gerçekleştirilecek olan bilimsel toplantı ile yeni güncel yaklaşımları paylaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda kongremizin ana teması ‘Sağlıklı AnneBaba ve Bebek Eşittir Sağlıklı Aile’ olarak belirlenmiştir. Kongremiz bu alanda ulusal ve uluslararası platformda, 300 bilim insanını konuk edecek. Kongremizde multidisipliner bir yaklaşım ile güvenli doğum sonu bakım uygulamalarını tartışmayı annebaba ve bebek sağlığının yükseltilmesine katkı sağlamayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından ney dinletisi ve toplu fotoğraf çekimi ile açılış programı sona erdi. 6 Ekim’e kadar farklı oturumlarla devam edecek olan kongre, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.

KONYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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