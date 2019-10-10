Akhüyük Termal Tesisleri ilk misafirlerini ağırladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu’nun Muhasebe ve İşletme Bölümü öğrenci ve akademisyenleri ‘Üniversite Hayatına Giriş’ dersi kapsamında, Ereğli’nin değerlerini tanımak amacıyla Akhüyük Termal Tesislerini gezdi.

NEÜ Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu’nun Muhasebe ve İşletme Bölümü öğrenci ve akademisyenleri ‘Üniversite hayatına giriş’ dersi kapsamında Ereğli’nin değerlerini tanımak amacıyla Akhüyük Termal Tesisleri’ni gezdi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun beş yıl aranın ardından yeniden canlandırarak şehre kazandırdığı Akhüyük Termal Tesislerini ziyaret eden öğrenci ve akademisyenler, Ereğli ve bölge için böylesi bir tesisi hayata geçiren Başkan Oprukçu’ya teşekkür etti.



“Emin adımlarla hizmetlerimize devam edeceğiz”

Yapılan hizmetlere değer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oprukçu: “Bu şerefli göreve hemşerilerimizin teveccühü ile yeniden layık görüldüğümüz günden bu yana memleketimize güzel eserler kazandırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bahanelerin ardına sığınmadan emin adımlarla hizmetlerimize devam edeceğiz. Tek gayemiz huzur şehri Ereğli’yi inşa ederek gelecek nesillerimize daha güzel bir Ereğli bırakmaktır” şeklinde konuştu.



“Akhüyük termal turizmin merkezi olacak”

Şehrin sosyal ve ekonomik potansiyeli, konum ve yapısı itibariyle termal tesisin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Oprukçu, “Bu potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla önemli hizmetlere adım adım başlıyoruz. Bu kapsamda Akhüyük’te bulunan Rabbül Aleminin şehrimize lütfu olan termal suyu değerlendirmek, termal turizm ve termal seraları oluşturmak amacıyla kollarımızı sıvadık. Daha önceki dönemde sondaj çalışmamızla burasının potansiyelini görmüştük ancak görev süremizin tamamlanmasıyla bu eşsiz doğal güzellik kaderine terk edildi. Yeniden hizmete memur edilmemizle birlikte ilk olarak Akhüyük’ü canlandırdık. 8 tane havuz ile beraber bu termal ve şifalı suyu hemşerilerimizin hizmetine sunmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah hak ettiği değeri bularak, Akhüyük termal turizmin merkezi olacak. Üniversitemizin öğrenci ve akademisyenlerinin Ereğli’nin değerleri kapsamına alıp Akhüyük’ü ziyaret ederek inceleme yapmaları bizleri ayrıca mutlu etti. Gelecek onların, bizim yaptığımız her hizmet onlara miras olarak kalacaktır. Bu hizmetlerimizi geliştirerek yaşatmaları da onların görevi olacaktır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu’nun Muhasebe ve İşletme Bölümü öğrenci ve akademisyenlerimizi Akhüyük Termal Tesislerimize gösterdikleri hassasiyet için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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