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Başkan Pekyatırmacı: “Allah kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin”

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Şeyh Şamil Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı: “Allah kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Şeyh Şamil Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Cuma Namazını Selçuklu Merkez Camisi’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Barış Pınarı Harekatına değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatının öneminden bahsetti.
Cumhurbaşkanının bu konuda son derece hassas hareket ettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme gücü ve hakkına sahiptir. Şanlı ordumuz ve milletimiz istiklaline ve istikbaline hiçbir zaman gölge düşürmemiştir. Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Türk milleti tek yürek ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Allah kahraman Mehmetçiğimizin ve bölgede görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin. Türkiye, kendisine karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla bu operasyonu gerçekleştirmektedir" dedi.

"İnancımız sonsuz"
Barış Pınarı Harekatı’nın amacına ulaşacağına yönelik inancının sonsuz olduğunu belirten Pekyatırmacı, "Ülkemize karşı yapılan her türlü kirli planlar kahraman Türk ordumuzun mücadelesi ile bir kez daha bertaraf edilecektir. Geçmişte başarıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı tüm tehditleri ortadan kaldıracaktır. Bu harekatla inanıyorum ki sınırımızdaki terör koridoru tüm yandaşları ile birlikte yok edilerek, ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerimiz için de güvenli bölge oluşturularak ülkelerine dönmeleri sağlanacaktır. Tek dileğimiz, bölgeye barış ve huzuru tesis etmek üzere konuşlanan Mehmetçiğimizin ülkemize sağ salim dönmesidir” ifadelerini kullandı.
Cuma namazı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’de Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Operasyonuna destek vermek amacıyla Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Merkez Camii, Hacıveyiszade Cami ve İbrahim Hakkı Konyalı Cami’lerinde Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleşti.
Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti.

KONYA

11 Ekim 2019 Cuma

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