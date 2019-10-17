Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

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Konya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, KonyaAdana karayolunun 77. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. (62) idaresindeki 42 DBZ 98 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü B.D. ve araçta bulunan F.D. (56) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:41

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AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

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