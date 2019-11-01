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Konya'nın Çumra ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinde peçeli baykuş yaralı halde bir vatandaş tarafından bulundu. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri baykuşun bulunduğu yere giderek yaralı kuşu teslim aldı. Kanadından yaralı olduğu öğrenilen baykuş, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Peçeli baykuşun tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına serbest bırakılacağı belirtildi.

KONYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

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