MHP’li Mustafa Kalaycı: “Konya, savunma alanında önemli bir ivme yakalamıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı mecliste, yerel basının sorunlarını ve Konya Savunma Sanayi’ni gündeme getirerek, Konya'nın savunma alanında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada yerel ve ulusal basının sorunlarını ve Konya Savunma Sanayi’ni gündeme getirdi. Basın ve yayın kuruluşlarının yaşadığı sorunların çözümlenmesinin demokrasi açısından büyük önem taşıdığını belirten Kalaycı, “Türk basını gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen bir yasaya ihtiyaç duymaktadır. Bu yasa teknolojik gelişmeler ve internet haberciliği de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Yaygın bölgesel ve yerel yayın yapan televizyon kanalları büyük bir borç yükü altında kalmıştır. Bu kuruluşlar desteklenmelidir. RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) yasası yeniden ele alınmalıdır” dedi.



“Yerel medyanın reklam pastasından aldıkları pay çok sınırlıdır”

İcra ilanlarının gazetelerde yayımlanmasının kaldırılmaması gerektiğini kaydeden Kalaycı, “Basın sektöründe vergi ve sigorta primlerinde indirim yapılmalıdır. Özellikle resmi ilanlara uygulanan KDV (Katma Değer Vergisi) düşürülmeli, gazete kağıdı, gazete mürekkebi ve kalıp gibi ürünlerin gümrük vergilerinde kolaylık sağlanmalıdır. Basın kuruluşlarına kamu ve özel bankalar ile Hazine, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve Kalkınma Ajansları aracılığıyla uygun koşullarda kredi desteği verilmelidir. Gazetecilerin yıpranma hakkından yararlanabilmeleri ancak basın kartı sahibi olmalarıyla mümkündür. Basın Kartı Komisyonu toplanarak daha fazla mağduriyetin önüne geçilmelidir. Yerel medyanın reklam pastasından aldıkları pay çok sınırlıdır, kamu reklamlarından yerel medyaya pay verilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. Anadolu medyasının ciddi, basın ahlakına sahip, tarafsızlık ilkesine bağlı ve objektif bir yayın organı olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için özel destek programları uygulamaya konulmalıdır” şeklinde konuştu.



“Konya, savunma alanında önemli bir ivme yakalamıştır”

Konya'nın, bir savunma sanayi üssü olması açısından önemli bir potansiyeli bulunduğunu dile getiren Kalaycı, “Konya, savunma ve havacılık sektöründe ihracatını 2018 yılında yüzde 30 artırarak 50 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Savunma ve havacılıkta Konya en fazla ihracat yapan iller arasında 5'inci, en fazla ihracat artışı yapan iller arasında 2'nci durumdadır. Yeni yapılan ASELSAN Silah Sistemleri tesisiyle Konya, savunma alanında önemli bir ivme yakalamıştır. Bu vesileyle, bu önemli tesisin Konya'ya yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese, özellikle ASELSAN'a ve Konyalı sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Konya'nın savunma alanında itici gücü olan Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü bölgesinin potansiyeli çok önemli olup bu bölge, dünya markası av tüfeği üretimini ihmal etmeden çok kolay ve hızlı bir şeklide savunma sanayisine entegre olabilecek durumda olup MPT76 ve MPT55 üretimiyle entegre olmaya başlaması da sevindiricidir. Buradaki potansiyelin daha fazla değerlendirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

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