Abdil Erdal: "Engellilik her sağlıklı bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durumdur"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Abdil Erdal mesajında, dünya nüfusunun yüzde 15’inin çeşitli durumlardan dolayı engelli olduğunu söyleyerek, “Engellilik her sağlıklı bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durumdur. 1992 yılından günümüze kadar tüm dünya da, 3 Aralık tarihi engelli kardeşlerimize özgü kılınmış ve 'Dünya Engelliler Günü' Birleşmiş Milletler tarafından ulusal bir gün olarak kabul edilmiştir. İçinde bulunduğumuz zaman içerisinde de engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının daha iyi seviyeye getirilmesi, topluma kazandırılması ve toplumsal bilincin oluşturulması amaçlanmıştır. Bugün engelli kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanlar doğrultusunda eğitim, spor, kültür, sanat ve her alanda dünyanın her yerinde elde ettikleri başarılar bizler için en büyük gurur ve onur kaynağıdır. Onların başarıları, her daim birer engelli adayı olan tüm insanlığa büyük azim ve hayata tutunma dersidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimin 'Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, onlara sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim” dedi.

KONYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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