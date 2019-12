Başkan Kavuş: “Meram’da engelsiz şehir imar ediyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Bir gün değil her gün yanınızdayız” sloganıyla etkinlik düzenledi.

Meram Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir konser programı gerçekleştirdi. Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde “Bir gün değil her gün yanınızdayız” sloganıyla gerçekleştirilen program Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımının mini konseri ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program Meram Belediye Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonunca hazırlanan slayt gösterisi ile devam etti.



Meram’da ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara bir tır dolusu daha malzeme dağıtılacak

Gösterinin ardından söz alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını temenni etti. İnsana ve güzelliklere dair hiçbir şeyi aylara, günlere, saatlere sığdırmadıklarını belirten Başkan Kavuş, “Yılın her günü her saati her anı size mutluluk, huzur ve hayırlar getirsin, Rabbim bizleri de bu mutluluklarınıza memur eylesin. Sabır, azim, kararlılık ve inancınızla bu mutluluğu en çok hak eden kesim sizlersiniz” dedi.

Meram’da engelli vatandaşlar için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi veren Başkan Kavuş, Meram Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Derneği ve Armutlu Köyü Derneği’nin ortak çalışmaları sonucu engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere yurt dışından bir tır dolusu daha malzeme geldiğinin müjdesini de verdi. Engelleri aşmanın bir inanç ve azim meselesi olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, birçok engelli insanın başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını ve tüm insanlara ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bu özveri karşısında kendilerinin üzerine düşen görevin de engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak, renklendirmek ve sosyal hayata karışmasını sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Bu amaçla engelsiz şehirler imar etmek, sizlere özel projeler üretmek, üretilmiş her projede sizlerinde en rahat şekilde yararlanmanızı sağlamak hem insani hem imani hem de sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir. Ancak milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmadığımız sürece sorunu tam olarak hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.



Özel öğrenciler çeşitli gösteriler sundu

Başkan Kavuş’un konuşmasının ardından sahneye çıkan Meram Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencisi Havvanur Kiraz şarkılarıyla müzik dinletisi gerçekleştirdi. Daha sonrasında Kozağaç Esnaf ve sanatkarlar Odaları Birliği Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin ritim gösterisi gerçekleşti. Havvanur Kiraz’ın solo konseri ve ritim gösterisinin ardından Özenir Asmacık Koyuncu ve Bünyamin Telli’nin koro şefliğini yaptığı “Öğretmenler Korosu” sahne aldı. Protokol üyeleri programın sonunda programa destek verenlere çiçek takdim etti

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde “Bir gün değil her gün yanınızdayız” sloganıyla gerçekleştirilen programa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve eşleri Feyza Kavuş, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın eşi Gökşen Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın eşi Hale Pekyatırmacı, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Meram Koordinatörü Bedriye Günaydın, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi Başkanı Ahmet Mıhçı, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan, Altınokta Körler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, engelli çocuklar ve vatandaşlarla onların aileleri katıldı.

