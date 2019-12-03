Konyaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile iç sahada karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran, U18 Milli Takımı’nda bulunan Ali Karakaya katılmazken, Ali Turan takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 6’ya 2 pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Kulüp Doktoru Abdülaziz Türksoylu da sakatlığı devam eden futbolcuların son durumları hakkında şu bilgileri verdi:

“Oyuncularımızdan Marko Jevtovic kalça ve bel bölgesinde sertlik ve ağrılarının sürmesi üzerine bugünkü çalışmaya katılmadı. Jevtovic'in tedavisi hafta boyunca devam edecek. Kalecimiz Ertuğrul'a ise epidural enjeksiyon uygulandı. Bu nedenle Ertuğrul da bugünkü antrenmanda yer almadı."

KONYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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