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SÜ’de ‘Kendi’ adlı tiyatro gösterisi sahnelenmeye başladı

İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından "Kendi" adlı tiyatro oyununun prömiyeri ve kokteyli düzenlendi.

SÜ’de ‘Kendi’ adlı tiyatro gösterisi sahnelenmeye başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından “Kendi” adlı tiyatro oyununun prömiyeri ve kokteyli düzenlendi.
SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından Hazreti Mevlana’nın 746.Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ‘Kendi’ isimli tiyatro oyunu sahnelenmeye başladı.
Programda konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu sene 4.’sünü kendilerinin yazıp, kendi imkanlarıyla ve öğrencileriyle sahneledikleri oyunu izlediklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Şahin, “Her seferinde öğrencilerimiz, üstüne koyarak devam ediyor. Tabii mektep olmanın, bir eğitim ocağı olmanın örnekleridir bunlar. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Oyuncularımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Dört sene önce müdürümüz ile birlikte istişare ederken medeniyetimizi tesis eden, kültürümüzü yansıtan çok fazla oyun olmadığını gördük. Daha çok batı kültürünün etkisi altında kalmış oyunlar ve ya da çok kısmi Osmanlı kültürünü ve geleneğini yansıtan oyunlar vardı. Ama bizi biz yapan özümüz de, en eski köklerimizde bulunan bilgiler ve kültürlerdir. Hazreti Mevlana’nın 7 Meclis’inden ( Mecalii Seb’a) oyunlar yazılması yönünde bir karar almıştık. Bu sene 4’üncüsü gerçekleşti. Gerçekten her birini zevkle izledik ve her birinden dersler aldık. Burada öğrencilerimizin telaffuz ettiği her kelime, her cümle inanın yüreğimize işledi. Hepsinde ciltler dolusu nasihatler vardı. Ama benim en çok hoşuma giden nasihat; ‘Kendinden eksilterek kendini çoğaltmak’ vermekle insan bir şey kaybetmez. Yani mumu bir başka mumla tutuşturmakla hiçbir şey kaybetmeyeceği gibi. Sizler ileride çok büyük oyuncular olacak ve bu ülke insanına çok daha büyük oyunlar sahneleyeceksiniz. Hepinizi tebrik ederim” şeklinde konuştu.

“Konu çok güzel ve etkileyiciydi”
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, “Bildiğiniz gibi bu hafta Hazreti Mevlana’nın Vuslat’ının 746. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri bin 300’ün üzerinde törenlerle devam ediyor. Böyle anlamlı bir haftada, anlamlı bir oyunun olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim, arkadaşlarımızın performansı gerçekten profesyonelmiş gibi. Bu işi ne kadar severek yaptıklarını, bu bölüme ne kadar doğru bir tercihle gelmiş olduklarını da bu gece ispatlamış oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tiyatro başlamadan önce müdür yardımcısı bunlar 4. sınıf öğrencileri demeseydi yaşlı kişileri, sakallı kişileri bulup getirmişler diyebilirdim. Her şey çok başarılıydı. Konu çok güzel ve etkileyiciydi. Diyaloglar tam yerinden alındığı için bizim direkt kalbimize işledi. Her yönüyle çok güzel bir akşam yaşadık. Sizlere de sanatseverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından program, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Tolga Özenç Özençel’in yönettiği “Kendi” adlı tiyatro gösterisi 816 Aralık tarihleri arasında sahnelenmeye devam edecek.
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Büyük Sahnesinde oynatılan tiyatroya; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Dilek Zerenler, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Oğuz Karakaya ve Öğretim Görevlisi Muhammet Koç, Tiyatro Oyun Yönetmeni Öğretim Görevlisi Tolga Özenç Özençel, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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