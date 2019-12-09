Konyalı sanayicilere nasıl 'onaylı tedarikçi' olabilecekleri anlatıldı

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Başvuru ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda firmalara nasıl onaylı tedarikçi olabilecekleri anlatılırken, onaylı tedarikçi olmak isteyen firmaların başvuruları da incelendi.

Programın açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir, Konya'dan 22 firmanın Onaylı Tedarikçi olduğunu, bu sayının daha da artması gerektiğini söyledi. Soydemir, "Bugün onaylı tedarikçi olabilmek için neler yapılması gerektiği ile ilgili uzmanlarımız bilgi verecekler. Burada biz sanayicilerin de yapması gerekenler var. Bu husustaki gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, buradaki tüm sanayicilerimizin, onaylı tedarikçi belgesini alabileceklerine inanıyorum. Şu an Konya'da 22 firmamız onaylı tedarikçi olmuş durumda. Bizim bu sayıyı daha fazla artırmamız gerekiyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Koordinasyon Şube Müdürü Yasemin Kaval da, doğru tedarikçinin seçilmesi, tedarikçilerle uzun süreli işbirlikleri yapmak ve iş birliklerindeki risklerin azaltılması için tedarikçi havuzu oluşturulduğunu ifade ederek, “31 Aralık 2019 tarihinden sonra 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen tutarları aşan alımların Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne göre ve Onaylı Tedarikçilerden yapılması gerekmektedir” dedi.

Onaylı tedarikçi olmak isteyen firmaların, www.msb.gov.tr internet sitesinde yer alan, 'Hizmetler' sekmesi ve 'AFGM' alt sekmesi altında yer alan AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru Formunu doldurması gerektiğini bildiren Kaval, ön başvurunun ardından firmaların değerlendirmeye alındığını, belirli kriterleri taşıyan firmaların onaylı tedarikçi olmaya hak kazandığını aktardı.

Askeri fabrikaların üretim, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen hizmetlerin yurt içinden temin edilmesini sağlamak için Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandığını hatırlatan Kaval, "Yerlileştirilmesi planlanan kritik mal ve hizmetlerin listesi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. Burada aday firmalar, üretimine istekli oldukları ürünlere yönelik başvuru taleplerini yazılı olarak hem genel müdürlüğümüze hem de askeri fabrikalarımıza iletebilirler. Uygun şartları sağlayan firma ile Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalanıyor" diye konuştu.

Sunumların ardından onaylı tedarikçi olmak isteyen Konyalı firmaların başvuruları, uzman heyet tarafından incelenerek, yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Koordinasyon Şube Müdürü Yasemin Kaval, 56. Bakım Fabrika Müdürü Albay Veli Doğan ile sanayiciler katıldı.

KONYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:19

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