Kulu’da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde yenisi inşa edilen çift minareli Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı.

Kulu’da eski ve hizmeti yeteri kadar karşılayamaması sebebi ile yıkılan 1964 yapımı Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camisinin yerine yapılan aynı isimli çift minareli cami ibadete açıldı. Cami hakkında bilgi veren Halime Hatun Kubbeli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bekir Yüksel, “1964 yılında yapılmış olan Halime Hatun Kubbeli Camimiz 200 kişilik olarak o günkü şartlarda hizmete geçmiş. Daha sonra gerekli tadilat ve ekler yapılarak kapasitesi 450500 kişi civarına çıkartılarak hizmet verme durumuna getirilmiş. Son zamanlarda camimiz, AnkaraKonya yolu üzeri olması ve de çok eski olmasından dolayı hem Kulu’ya, hem yolculara hitap edecek durumda değildi. Bizler de gerekli yerlerden izin alarak camimizi 12 Mayıs 2018 tarihinde yıkarak yenisinin inşaatına başladık. Camimizin inşaatının yüzde 98’i bitmiş durumda. Bugün alt katını ibadete açtık. İlk öğle namazımızı müftümüz Muhsin Yıldız kıldırdı. İnşallah bir ay içerisinde de üst katı da bitecek. Müftülüğümüze bu güzel eseri teslim edeceğiz" dedi.

Caminin yol üzerinde olmasından dolayı Kulu’ya yaraşır bir cami yaptırdıklarını belirten Yüksel, “Bugüne kadar hiçbir yerden para toplamadık. Verilen yardımların da tamamı kendi istekleriyle verilen paralardır. İnşallah borçsuz, harçsız ve maddi sıkıntı yaşamadan verilen destekle bir eser bırakmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Halime Hatun Kubbeli Camisinde aynı anda 1.300 kişi ibadet edebilecek.

KONYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.