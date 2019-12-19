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Milletvekili Esin Kara: “Ara eleman sorunu çözülmeli”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, meslekte ara eleman ihtiyacının karşılanması ve genç nüfusun artan işsizlik oranı ile ilgili sorunların çözümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) araştırması için teklif verdi.

Milletvekili Esin Kara: “Ara eleman sorunu çözülmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, meslekte ara eleman ihtiyacının karşılanması ve genç nüfusun artan işsizlik oranı ile ilgili sorunların çözümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) araştırması için teklif verdi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara yaptığı açıklamada, verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan olan nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolunun iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçtiğini söyledi. Mesleki eğitimin toplumların iş yaşantılarını da kapsayan üretim kalitesini arttırmada anahtar kavram olduğunu kaydeden Kara, ara eleman yetiştirmesi beklenen meslek yüksekokullarının (MYO) beklentileri karşılayamadığını bildirdi.
Kara şöyle konuştu; “Yükseköğretim sistemimizde sanayi ve yan kuruluşların ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim veren bu okullardan yetişen öğrenciler var olmakla birlikte eğitimöğretim faaliyetlerinde var olan köklü sorunlar nedeni ile ülkemizin sanayileşme adımında yeterli verimi sergileyememektedirler. Özellikle son yıllarda artan meslek yüksekokulu (MYO) sayısına paralel olarak düşen kaliteli eğitim standartları ve altyapısı yetersiz yerleşim yerlerinde kurulan, zamanla öğrencisiz kalan yüksekokullar ülkemizde yaşanan ara eleman ihtiyacının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. MYO kuruluşlarında ve MYO’lara bölümprogram açmalarda bölgenin ihtiyacı göz önüne alınmalıdır. Bu analizin iyi yapılmaması neticesinde mezun olan öğrencilerin iş bulmada dışa açılmaları, bölgede yer alan okulun zamanla tercih edilmemesine neden olmaktadır. Meslek yüksekokulunu nicelik yönünden büyütmek verimsiz eğitim anlayışına zemin hazırlamaktadır. Bununla beraber ilin her ilçesine ya da komşu illere bir meslek yüksekokulu açılması önemli bir problem olarak ortada karşımıza çıkmaktadır.”

“Sanayi okul işbirlikleri güçlendirilmeli”
Milletvekili Kara, meslekte ara eleman ihtiyacının nitelikli gençler ile karşılanabilmesi, gençlerin mesleki alanda bir gelecek görerek bu alanlarda devam etmek istemesi için sanayi ve yüksekokul iş birliklerinin güçlendirilmesi, iş gücünde yaşanan ihtiyaca paralel mesleki bölümlere öğrenci alınması, staj uygulamalarının eğitim ile paralel olarak ilerletilmesi ve mesleki ara elemanlara hak ettikleri maaş ve özlük haklarının sağlanmasının ülkemizde yaşanan ara eleman ihtiyacı sorununun çözümüne yönelik önemli bir adımı oluşturacağını sözlerine ekledi.

KONYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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