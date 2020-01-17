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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyor

İHA

Uzmanlar, gazlı ve asitli içeceklerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini, özellikle de çocuklarda ciddi problemlere yol açtığını söyleyerek, özellikle çocukların bu gibi içeceklerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Tadından dolayı 7’den 70’e çoğu insanın tükettiği asitli ve gazlı içecekler insan sağlığını olumsuz etkilediğinden dolayı uzmanlar tarafından önerilmiyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda ciddi probleme yol açıyor. Uzmanların uyarılarını dikkate alan ebeveynlerde, çocuklarını bu içeceklerden korumaya çalışıyor.

“Kesinlikle bu içecekleri çocuklarımıza içirmememiz gerekiyor”
Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, asitli ve gazlı içeceklerin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda içildiği andan itibaren diş ve sindirim sistemlerinde problemlere yol açtığını söyleyerek, insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Diyetisyen Nazlı, “Fosforik asit, şeker, kafein içeriğinden dolayı da sağlığı olumsuz etkiliyor. Çocuklarda özellikle kemik gelişimi çok önemli olduğu için asitli, gazlı içecekler buna olumsuz etki oluşturup, büyümelerini olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda şeker yüksek içerdiği için obeziteye ve maalesef çocuklarda diyabet riskinin görülmesinde arttırıcı etkiye sahip. Yüksek kafein içeriğinden dolayı da çocuklarda uyku problemleri, öfke nöbetleri ve kalp ritim bozukluklarına yol açarak kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırıyor. Kanser etkisi olduğu için hem yetişkinler, hem de çocukları için kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler içerisinde yer alıyor. Aspartam içeriğinden dolayı da epilepsi ya da duygu durum bozukluklarına yol açabiliyor. Burada en önemli görev ebeveynler olarak öncelikle evimize almamamız gerekiyor. İçecek tercihlerimizi süt, ayran, şalgam, taze sıkılmış meyve suları gibi daha sağlıklı besinler verebilsek çocuklarımıza örnek oluruz. Kesinlikle bu içecekleri çocuklarımıza içirmememiz gerekiyor” dedi.

“Hiperaktiviteye sebep olduğunu uzmanlar tarafından hep duyuyoruz”
Öğrenci velisi Sibel Kılıç, çocukların düşünerek kendi kararlarını verme ihtimallerinin olmadığını söyleyerek, asitli ve gazlı içecekleri gördükleri zaman istediklerini söyledi. Kılıç, “Sırf arkadaşları aldıkları için bile içmek istiyorlar. Biz buna ne kadar karşı çıksak da çoğu zaman engel olamıyoruz. Zararlı olduğunu düşünüyorum. Bir anda o kadar çok şeker alıyorlar. Sonra hiperaktiviteye sebep olduğunu uzmanlar tarafından hep duyuyoruz. Televizyonda işitiyoruz” diyerek, gazlı ve asitli içecekleri tüketmediklerini ancak çocuğu kırmamak için çok nadiren içirdiklerini sözlerine ekledi.
Öğrenci velisi Kadriye Küçükkerniç ise "Çocukların enerjisini yükseltecek. Bundan dolayı derste hiperaktif olacaklar. Oturamayacaklar, ders dinleyemeyecekler. Ayrıca gazlı içeceklerin yan etkilerini herkes biliyor. Çok sağlıklı değil” ifadelerini kullandı. Veli Küçükkerniç, kendilerinin de gazlı içecekleri zaman ve misafir geldiğinde tükettikleri ama çocuklara içirmediklerini söyledi. Kadriye Küçükkerniç’in oğlu İsa Küçükkerniç de, gazlı içeceklerinin tüketilmemesi gerektiğini nedenin ise sağlığa zararlı olduğunu ifade etti.
Asitli ve zararlı olduğu için istemediğini söyleyen öğrenci velisi Esma Kale ise "Onu içtiğinden sonra bronşiti çıkıyor. Hastalık yapıyor. Çocuklarımıza her şeyi yapıyor. İçinde kötü şeyler olduğunu biliyoruz. Asla içmiyorum, torunlarımı da içirmiyorum. İçinde böcek kanı var diyorlar. Yani ne gerek var. Türkiyemizi böyle zehirliyorlar. Çocuklarımızı zehirliyorlar” dedi.
Öğrenci velisi Ali Akyüz de kendisinin nadir tükettiğini ve evlerine nadiren aldıklarını söyleyerek, çocuklara ayrı olarak meyve suyu aldıklarını dile getirdi.

KONYA

17 Ocak 2020 Cuma

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