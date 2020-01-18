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Beyşehir’de palyatif hasta ve yakınlarına moral etkinliği

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hastanede palyatif serviste kalan hasta ve hasta yakınları için moral etkinliği düzenlendi.

Beyşehir’de palyatif hasta ve yakınlarına moral etkinliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hastanede palyatif serviste kalan hasta ve hasta yakınları için moral etkinliği düzenlendi.
Beyşehir Kaymakamlığının himayesinde Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe yöneticileri de katıldı. Serviste kalan yaşlı hastaların moralinin yüksek tutulması ve şifa bulması için düzenlenen programda Kur’anı Kerim ve kasideler okundu, dualar edildi. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu, programda yaptığı konuşmada, her haftanın bir günü palyatif serviste kalan hasta ve hasta yakınları için idare olarak çeşitli moral etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Küçükbuzcu, katılımlarından dolayı protokol mensuplarına teşekkür etti.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, insanoğlu için sağlığın çok büyük bir nimet olduğunu vurgulayarak, hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti, şifalar diledi.
Programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, kurum amirleri, din görevlileri, hastalar ve yakınları katıldı.
Programın ardından ilçe yöneticileri servisleri gezerek hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KONYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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  • İKİNDİ 15:41
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