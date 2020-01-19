Sosyal medya karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkarıyor Selçuk Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi: “Biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sosyal medya karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkarıyor Selçuk Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. ...

İHA

Prof. Dr. Yavuz Selvi, sosyal medyanın en çok beğenilme duygusunu ön plana çıkardığını ve bu arzuların insanı gerçek kimliğinden uzaklaştırdığını belirterek, sosyal medyanın yapay, geçici duygular ve karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkardığını söyledi.

Sosyal medya karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkarıyor Selçuk Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi: “Biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor”

Prof. Dr. Yavuz Selvi, sosyal medyanın en çok beğenilme duygusunu ön plana çıkardığını ve bu arzuların insanı gerçek kimliğinden uzaklaştırdığını belirterek, sosyal medyanın yapay, geçici duygular ve karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkardığını söyledi.
21. yüzyılda gelişen teknolojiyle birlikte ceplerde taşınan akıllı telefonlar günlük hayatı kolaylaştırırken, insanlarda çeşitli psikolojik hastalıklara da yol açmaya başladı. Sosyal medya özellikle meraklı ve zihni hızlı çalışan 1525 yaş arasındakileri daha fazla etkiliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Yavuz Selvi, eskiden sosyal medyada çok kısa vakit geçirilirken son zamanlarda çok uzun süreler geçirildiğini belirterek, “Sosyal medyanın ortak bir tepki oluşturmak gibi çok güzel, çok doğru yararlı tarafları var ama yararlı tarafları yerine sosyal medyayı bir zaman geçirici, bir oyalayıcı olarak görüyoruz. Başlangıçta yarım saat, 1 saat vakit geçirdiğimiz yer, artık 56 saat şeklinde uzun vakitler oluyor. Bu da demek oluyor ki biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor” dedi.

"Sosyal medya 1525 yaş arasındakileri daha fazla etkiliyor"
Sosyal medyadan en çok etkilenen kesimin meraklı ve zihni hızlı çalışan 1525 yaş arası insanlar olduğunu anlatan Prof. Dr. Selvi, “İstatistiklere baktığımızda en çok sosyal medya hesabına sahip olanların sosyal medyada fazla vakit geçiren bu yaş grubuna dahil olduğu görüldü. Bu genç bir yaş grubu ve çabuk tüketen bir yaş grubu. Hem tüketici konumundalar hem de duygularını, kimliklerini çabuk tüketebiliyorlar. Bu anlamda sosyal medyanın tam da hedefi bu yaş grubudur” diye konuştu.

“Karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkarıyor”
Sosyal medyanın en çok beğenilme duygusunu ön plana çıkardığını kaydeden Prof. Dr. Selvi, sosyal medyanın ayrıca gösterme ve görülme heveslerini de ortaya çıkardığını dile getirerek, "Demek ki hem görünmek hem göstermek hem beğenilmek bütün bunlar birleştiğinde artık merak duygusunun önüne geçilmiyor. Yeni hesaplar açılıyor, diğer hesaplar takip ediliyor ve sürekli olarak haber alma isteği oluyor. Acaba o ne yapıyor? Şimdi nerede? Bu yaptığı doğru mu, yanlış mı? Sürekli bir yargılama, muhakeme etme. İşte bu istek ve arzu, merak gösterme, merak, dikizleme, röntgenleme, belki de beğenir mi arzuları insanı gerçek kimliğinden uzaklaştırıyor. Daha yapay, daha geçici duygular, daha karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
İnsanların anı yaşamak yerine paylaşmak için yaşadığını belirten Prof. Dr. Yavuz Selvi, bu durumun insanlarda geçici duygulara neden olduğunu, beğeni ve takipçi için farklı kişilikler ortaya çıkardığını ifade etti.

“Sosyal medya sosyal değil”
Sosyal medyanın sosyal olmadığının altını çizen Prof. Dr. Selvi, sosyalleşmek için girilen internetin bir süre sonra kimlikleri ve duyguları aşındırdığını kaydetti. Sosyal medyanın çabuk ulaşmayı ve ulaşılabilmeyi sağladığını aktaran Selvi, “Hiç görüşemeyeceğiniz, asla karşılaşmayacağınız bir insanla duygu, düşünce ve davranışlarınızı paylaşıyorsunuz. Bu da karşılıklı bir etkileşime neden oluyor. Sosyal medya sadece bizim duygularımızı değil, karşımızdakilerin duygularını da derinden etkiliyor. Sosyal medyada biz kendimiz için var değiliz. Aynı zamanda başka kişiler için de varız. Başkaları neler hissediyor, bazen beğeniyor, bazen kıskanıyor, bazen de nefret ediyor. Demek ki paylaşımlarımız karşımızdakinin duygularını da doğrudan etkileyebiliyor. Karşımızdaki insan paylaşımlarımıza öfkelenebiliyor, bizi kıskanabiliyor, bizim sahip olduklarımıza da sahip olmak isteyebiliyor. Bu bazen derin bir acı, bazen derin bir öfke uyandırıyor. Demek ki sosyal medya paylaşımları sadece bizim değil, karşımızdakinin duygusunu da doğrudan etkiliyor” şeklinde konuştu.

“Sosyal medya geçici mutluluk veriyor”
Sosyal medyanın mutlu etmediğini ve geçici olarak rahatlama duygusu oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Selvi şunları kaydetti:
“Paylaşmak, beğenilmek herkesin hoşuna gider. Sosyal medyada zaten en çok gösterme ve görülmek istiyorlar. Bu onlarda geçici bir mutluluk, geçici bir heyecan oluşturuyor. Asla ve asla kalıcı değil, bunun adına mutluluk diyemeyiz zaten. Sosyal medyadaki beğeni ve takipçi sayısı bir noktada insanları heyecanlandırabiliyor, geçici mutluluk verebiliyor. Fakat bu gerçek bir mutluluk değil, çünkü bir süre sonra artık o anlık aldığın zevk yetmiyor. Daha fazla beğenilme, daha fazla takipçi için daha farklı davranmaya, daha absürt şeyler yapmaya başlanılıyor. Bir dönem sonra o kişilikte zafiyetler oluşuyor. Sosyal medya mahremiyeti deldi. Daha önce evinden herhangi bir şey, herhangi bir görüntü paylaşmayan bir insan artık ailesini diğer insanlara açtı. Normalde yüz yüze konuştuğumuzda asla bunları yapmayacağını söyleyen bir kişi, artık sosyal medyada her şeyini paylaşıyor. Bu mahremiyet algısını değiştirdi. Bir noktadan sonra insan mahremiyetini kaybetmeye başladı. Kendine özel hiçbir şey kalmadı, çünkü her şeyi paylaştı.”

KONYA

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tantavi usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı ağırladı
YEREL HABERLER Tantavi usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı ağırladı
Karataylı çocuklar geleceğe sporla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Karataylı çocuklar geleceğe sporla hazırlanıyor
Park tartışmasında kadının kaburgasını kıran akademisyene 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Park tartışmasında kadının kaburgasını ...
Buğday silosuna düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Buğday silosuna düşen işçi öldü
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konya’da Talasemi Güncel Tedavi ve Bilgilendirme Paneli
YEREL HABERLER Konya’da Talasemi Güncel Tedavi ve Bilgilendirme ...
Beyşehir’de palyatif hasta ve yakınlarına moral etkinliği
YEREL HABERLER Beyşehir’de palyatif hasta ve yakınlarına moral ...
Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Şanssızlığımızı kırıp, tünelin ucundaki ışığı gördük
YEREL HABERLER Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Şanssızlığımızı kırıp, ...
Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu
MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
YEREL HABERLER MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu
YEREL HABERLER Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu
Konya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya’ya şehit ateşi düştü
Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme ...
Hüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisi
YEREL HABERLER Hüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisi
Ereğli Belediyesinden kar yağışına tedbir
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden kar yağışına tedbir
Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak ...
Konya’da 458 bin 49 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Konya’da 458 bin 49 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
Konya Büyükşehir’in Bisiklet Master Planı UNESCO’da ödül aldı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in Bisiklet Master Planı UNESCO’da ...
Başarılı sporculardan Başkan Akkaya’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başarılı sporculardan Başkan Akkaya’ya ziyaret
Uzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin ...
Gazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Gazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyor
Platonik aşk cinayeti sanığının akli dengesinin araştırılmasına karar verildi
YEREL HABERLER Platonik aşk cinayeti sanığının akli dengesinin ...
Akşehir'de 17 bin 645 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Akşehir'de 17 bin 645 öğrenci karne aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X