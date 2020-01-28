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Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi çalıştayı yapıldı

İHA

Selçuklu medeniyetini tanıtmak ve insanlığın ortak mirasına sunmak üzere adını aldığı büyük bir misyonu üstlenen Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde belgeseller, ulusal ve uluslararası sergiler, sempozyumlar ve yayınlarla önemli araştırmalara ve konusunda uzmanlarının katıldığı çeşitli çalıştaylara ev sahipliği yapıyor.

Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi çalıştayı yapıldı

Selçuklu medeniyetini tanıtmak ve insanlığın ortak mirasına sunmak üzere adını aldığı büyük bir misyonu üstlenen Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde belgeseller, ulusal ve uluslararası sergiler, sempozyumlar ve yayınlarla önemli araştırmalara ve konusunda uzmanlarının katıldığı çeşitli çalıştaylara ev sahipliği yapıyor.
İki oturumda gerçekleştirilen çalıştay kapsamında birinci kısmında müze konsepti, genel amacı, müze kavramı, felsefesi ve sergilenecek eserler ele alınırken, ikinci kısımda ise müze konseptine uygun mimari proje uygulamaları ve fonksiyonları ele alındı.

"Kadim Selçuklu medeniyetinin mirasçılarıyız"
Selçuklu Belediyesi olarak gerçekleştirilen çalıştay ile çok önemli bir projenin temellerini attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Orta Asya’dan çıkan Selçuklular geniş bir coğrafyada derin izler bıraktıktan sonra Anadolu’nun Türk'lere yurt olmasını sağlayan bir medeniyet ve her gittikleri yerde kadim eserler bıraktılar. Biz böyle bir kadim medeniyetin mirasçılarıyız ve Konya olarak da kadim başkentlik yapmış bir şehrin temsilcileriyiz. Bu noktada üzerimize büyük görevler düşüyor. Biz de bu üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi olarak bundan önce de çok değerli işler üretildi. Özellikle Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yürütülen belgeseller, eserler, ulusal ve uluslararası sergiler, sempozyumlar, yayınlar yapıldı. Burada öne çıkan 5 ciltten oluşan Büyük Selçuklu Mimari ve Müze Eserleri kitap ve belgeseli, 2 ciltten oluşan Anadolu Selçuklu Dönemi Eserleri Fotoğraf Albümü yine 5 ciltten oluşan Anadolu Selçuklu çağı mirası müze ve mimari eserleri kitap ve belgeselleri ihtişamlı bir imparatorluk görkemli bir miras Selçuklular sergi ve kataloğu. Yine Anadolu Selçuklu Dönemi Ahşap Minberleri eseri, On Asırlık Miras, Büyük Selçuklu Seyahatnamesi, Selçuklu Dönemi Mutfağı, Selçuklular da Bilim Düşünce Sempozyumu ve Tebliği, Selçuklu Taç Kapılarında Altın Oran Konya Örneği, Selçuklular Sergisi İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Avusturya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirildi. Hazırlıklarını yaptığımız Anadolu Selçuklu Taç Kapıları eserinin de ihale aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah bu eseri de biz hayata geçirmiş olacağız mümkün olursa Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu işi yürütmek istiyoruz. Tabi bütün bu eserlerin gerçekleşmesi uzun bir zaman sürdü ama çok değerli basılı eserleri de bu çalışmaların neticesinde Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdik. Hakikaten Selçuklu dendiği zaman mimari, kültür, sanat ve diğer eserler anlamında ciddi bir eser birikimini ortaya koymuş olduk. Biz bundan sonraki süreçte artık kadim medeniyete olan borcumuzu ödemek anlamında bütün bu çalışmaları taçlandırmak istiyoruz" dedi.

“Selçuklular hoşgörü ve adaleti prensip edinmişlerdir”
Tarih sahnesinde kaldıkları süre zarfında kadim medeniyetin önemli yapı taşlarından olan sanatsal ve kültürel zenginliği ile öne çıkan büyük bir devletin mirasını her yönüyle tanımaya ve tanıtmaya yönelik özgün ve nitelikli çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklular Müzesi ile Selçuklu Medeniyetinin Orta Asya'da doğuşundan Anadolu yurdundaki bütün süreçlerine kadar tek bir mekanda tek bir yerde hem çocuklarımıza gençlerimize hem dışarıdan gelen misafirlerimize anlatmak istiyoruz. O ihtişamı, o güzelliği insanımıza ifade etmek, göstermek istiyoruz. Bunu yaparken Selçuklunun bütün kronolojik süreçlerini, tarihi süreçlerini, Selçuklunun bütün medeniyetinin izlerini kültürünü, mimarisini, sanatını, bilimle ilgili yaptığı çalışmaları ilim faaliyetlerini hepsinin en iyi şekilde burada ifade edebilmek istiyoruz. Bunları yaparken bir taraftan geleneksel müzecilik anlayışı var bir taraftan yenilenen ve çağın mevcut olan kullanımlarına da imkan veren farklı müzecilik anlayışlarını birleştirmek ve bir arada sunmak istiyoruz. Tabi bu kolay bir çalışma değil. Önce bununla ilgili planlamaların yapılması hangi usulde, hangi büyüklükte, hangi yöntemle bu işin gerçekleştirileceğinin ortaya konulması gerekiyor. Ondan sonra bu iş için özel mimari projenin üretilmesi ile Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi için lokasyonun belirlenmesinden, mimarisine, iç mekanına, sergilenecek ürünlere, burada anlatılacak olan konulara varıncaya kadar her şeyi konuşmak istişare etmek ve ortak bir kanaat oluştuktan sonra da bununla ilgili çalışmaya da hızlı bir şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

"Konya bir kültür ve sanat merkezi"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Tanrıöver’de konuşmasında, Türk İslam medeniyetinin temelini oluşturan değerlerin başkenti olarak nitelendirdiği Konya’nın bir kültür sanat merkezi olarak bilgide küreselleştiğine, bilinçte yerelleştiğine vurgu yaptı. Şehre artı bir değer katacak ve müze konseptini geliştirecek çalışmaların yapılmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden Tanrıöver, UNESCO ve Avrupa Birliğinin yaptığı sınıflandırmalarda yer alan miras kapsamında; müzelerin, kütüphanelerin, arşivlerin, arkeolojik alanların ve el sanatlarının geniş yer tuttuğuna dikkat çekti.
Moderatörlüğünü, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar’ın yaptığı çalıştaya, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr Mehmet Ali Hacıgökmen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Belediye Başkan yardımcıları, Konya ve çeşitli illerden müze müdürleri, mimarlar, fotoğraf sanatçıları katıldı.

KONYA

28 Ocak 2020 Salı

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