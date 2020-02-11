Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep yapıcı olmaya çalıştım

KONYA'da, 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'un (40) Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Bekir Erkol, evlilik sürecinde kendisinin hep yapıcı olmaya çalıştığını belirterek, eşinin kendini tehdit ettiğini ileri sürdü. Tuba Erkol'un ailesi de, mahkeme salonunda 'Katil' diye bağırdı.

Olay, geçen yıl 22 Ağustos'ta merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen, 4 gün sonra, mesai bitiminde, eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocuklarının yanında eşine saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Erkol, ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Akyüz tarafından, şüpheli Bekir Erkol hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, Erkol hakkında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameyi Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianame Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

KARNININ ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLAMIŞ

Hazırlanan iddianame, Bekir Erkol'un eşinin karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığı vurgulandı. Bekir Erkol'un sabah iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldiği ve çift arasında henüz tam tespit edilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, Tuba'nın bağırarak yardım istediği, bunun üzerine çocukların salona koştuğu anlatıldı. İddianamede, çocukların salona girdiğinde Tuba Erkol'un salonda sırt üstü yerde yattığı, eşi Bekir Erkol'un Tuba Erkol'un karnının üzerine oturarak Tuba'yı göğüs kısmından birçok kez bıçakladığı belirtildi.

TAKDİR İNDİRİMİNİN UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, cinayetin 'canavarca hisle' gerçekleştirildiğini belirterek, sanık Bekir Erkol hakkında takdir indiriminin uygulanmamasını talep etti. Otopside, Tuba Erkol'un vücudunda 14'ü öldürücü, toplam 46 bıçak darbesinin olduğu da tespit edildi. Şüphelinin suç işleme kararlılığında tereddüde düşmeyerek, çocuklarının tüm engellemelerine rağmen, gözlerinin önünde maktulün hayati bölgelerini birden çok kez bıçaklamak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi ve yerleşik Yargıtay içtihatları da nazara alınarak eylemin 'canavarca hisle' gerçekleştirildiği takdirde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hususu da nazara alınarak, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep edildi.

KIZI, KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEMİŞ

Bekir Erkol'un Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erkol ile Tuba Erkol'un ailesi katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşusu Raziye Tasa (34), evinin zili çaldığında Tuba Erkol'un kızını karşısında gördüğünü belirterek, "Tuba benim karşı komşum olur. Tuba ile birlikte oturup konuşma şansımız oldu. Bana eşinin başka bir kadınla görüştüğünü buna dair cep telefonunda mesajlar gördüğünü söyledi. Eşine boşanma davası açtığını ancak arada çocuklarının olduğunun ve ailesinin kendisini ikna etmesi üzerine boşanmadan vazgeçtiğini söyledi. Komşular sürekli kavga ettiklerini ve evden seslerin geldiğini söylüyordu. Olay günü bir bağrışma sesi duydum. bağrışma sesi ile birlikte zil çaldı. Kapıyı açtığımda kızını gördüm. Tuba bizim kapının önünde yerde hareketsiz halde yatıyordu. Kocası da başındaydı. İki erkek çocuk da annelerinin yanındaydı. Kızı, 'Abla ne olur yardım et' dedi. Ben korktuğum için kızı içeri çekip kapıyı kapattım. Hemen ambulansı aradım. Sanık kapıyı çalıp, 'çocuğu ver' diye bağırdı. Çocuk, 'kapıyı açma' dedi. Ben de korktuğum için kapıyı açmadım. Sanık koridorda biraz bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Tuba'ya baktığımda hareket etmiyordu"dedi.

'TEYZEMİ ALDATIYORDU'

Tanık olarak dinlenen Tuba Erkol'un yeğeni Arzu Karaçal (19) ise Bekir Erkol'un teyzesinin aldattığını ileri sürdü. Karaçal, "Aralarında 1 yıldır şiddetli geçimsizlik vardı. Teyzem bize geldiğinde eniştem bana mesajlar atıp, 'Tuba nerede? Tuba ne yapıyor?' diye sürekli teyzemi soruyordu. Teyzemi sürekli kontrol altında tutmaya çalışırdı. Olaydan 4 gün önce teyzem uzaklaştırma kararı aldırıp, bize geldi. İki gün bizde kaldıktan sonra teyzem, ben ve teyzemini kızı eve eşyaları almaya gittik. Biz arabada bekledik. Bu sırada yanımıza evden eniştem geldi. Teyzeme, 'Neden böyle yapıyorsun? Boşanacak mıyız?' gibi sorular sordu. Teyzem 'Boşanacağız, bu son kararım. Çocuklarını istediğin zaman gelip görebilirsin' dedi. 'Elimi sıktığın için elimde çıkıklar oluştu' dedi. Eniştem, 'Yok öyle bir şey ben senden çocukları alırım' dedi. Teyzem 'elimde uzaklaştırma kararı var. Polisi ararsam gelip seni yakalarlar' dedi. Eniştem de, '3 gün yatarım 4'üncü gün sen düşün' dedi. Sonra yanımızdan ayrıldı. Teyzem 'bu hep böyle, güzellikle anlatıyorum ama anlamıyor' dedi" diye konuştu.

'ENİŞTEM MESAJ ATTI'

Karaçal, sözlerini şöye sürdürdü:

"O gün akşam eniştem bana mesaj atıp, 'Ben eşyalarımı alıp evden çıkacağım, teyzen düzenini bozmasın' dedi. Teyzem de 'madem o evden gidecekmiş, ben de eve gideyim' dedi. Sanık teyzemi aldatıyordu. Hatta bir keresinde arkadaşımın annesi ile görüştüğünü yakaladım. Bu konuda eniştemi uyardım, teyzeme de bahsettim. Teyzem zaten eniştemin başka bir kadınla ilişkisi olduğu yönünde şüpheleniyordu. Eniştemin şifresini bildiği için mesajlarına bakıyordu. Bir keresinde internet üzerinden bir kadınla uygunsuz mesajlaşmalarını görmüş. Bu konuşmaların 600 sayfa çıktısını aldık. Ancak eniştem bunları görüp imha etti. Teyzemle sürekli kötü konuşuyordu. Bir keresinde pazardaydık ve yanımıza gelip teyzemi kolundan çekiştirip, 'Sen nerelerdesin, telefonumu neden açmıyorsun diye bağırdı 'diye konuştu.

'BEN HEP YAPICI OLMAYA ÇALIŞTIM'

Söz hakkı verilen Bekir Erkol ise, eşine karşı yapıcı olmaya çalıştığını belirterek, "Ben hep yapıcı olmaya çalıştım. Eşim bazen bana seni bir gün dövdürteceğim ya da arabana uyuşturucu koyup polise yakalatıp, hapse attıracağım derdi" dediğini ileri sürdü.

Duruşma sonrasında Tuba Erkol'un ailesi, Bekir Erkol'a yönelik, 'Katil. Allah seni kahretsin. Bir de damat olmuşsun' diye bağırdı. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



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