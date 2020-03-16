Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

DHA

Almanya'dan gelen yaşlı kadın, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı


Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. 
Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi. 
DHA-Genel Türkiye-Konya Atilla ATMACA
2020-03-16 17:04:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu unutunca yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu ...
SÜ’de koronavirüs pandemisiyle ilgili kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SÜ’de koronavirüs pandemisiyle ilgili kurul ...
Selçuklu’da koronavirüsle mücadele mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da koronavirüsle mücadele mesaisi devam ...
(Görüntülü) Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen ...
Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (3)
YEREL HABERLER Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ...
Kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurulup yaralandı
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurulup yaralandı
Karantinaya alınan vatandaşları taşıyan otobüslerin dezenfeksiyonu yapıldı
YEREL HABERLER Karantinaya alınan vatandaşları taşıyan otobüslerin ...
Başkan Karabacak esnafın beklentilerini açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Karabacak esnafın beklentilerini açıkladı
Konya'da korona virüsü nedeniyle fiyat artıranlara soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Konya'da korona virüsü nedeniyle fiyat artıranlara ...
Karantina altındaki vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Karantina altındaki vatandaşların yakınlarının ...
Beyşehir’de mahalleli gençlerden “Benim de dikili bir fidanım olsun” etkinliği
YEREL HABERLER Beyşehir’de mahalleli gençlerden “Benim de dikili bir ...
Karatay’da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Konya´da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs `negatif´ çıktı
YEREL HABERLER Konya´da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde ...
Kulu'da dolu ve kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kulu'da dolu ve kar yağışı etkili oldu
(Görüntülü) Umre'gen gelenler gözlem altında tutulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umre'gen gelenler gözlem altında ...
Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı
Çaldıkları otomobilde telefonunu düşürünce yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobilde telefonunu düşürünce ...
Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu
Hastaneyi terk edenler bulunup geri getirildi Konya'da korona virüsü şüphesiyle alındıkları izolasyonlu odayı terk eden 3 kişi, polis tarafından tekrar hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Hastaneyi terk edenler bulunup geri ...
Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (3)
YEREL HABERLER Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci ...
Konya Valiliğinden umreden dönenlerin karantinaya alınmasına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Konya Valiliğinden umreden dönenlerin karantinaya ...
Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara ...
(Görüntülü) Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da, umreden dönenler için karantina ...
Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X