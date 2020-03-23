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Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

DHA

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)


TUTUKLANDILAR
Konya´da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-23 18:33:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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