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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan çocuklarla sosyal medya üzerinden ilk kez canlı yayında buluştu.

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan çocuklarla sosyal medya üzerinden ilk kez canlı yayında buluştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, örnek bir halkla ilişkiler uygulaması daha gerçekleştirerek ilk kez sosyal medya üzerinden canlı yayında çocuklarla buluştu. Çocukların whatsapp üzerinden gönderdiği soruları cevaplayarak onlarla sohbet eden Başkan Altay, bu süreçte bol bol kitap okumalarını isteyerek tavsiyelerde bulundu.
Başkan Altay, “Bizler de sizler kadar hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Endişe etmeyin. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarımız bu işten bizleri kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Sizler de dua edin. Sağlık personelimiz inanılmaz bir performans sergiliyor. Allah onlardan razı olsun. Emniyet personelimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.
Toplumu infiale sevk edecek görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmaması uyarısında da bulunan Başkan Altay, “Bununla ilgili de yasal işlem yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu konulara tevessül etmeyelim. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Ama bu bir süreç ve inşallah atlatacağız” diye konuştu.
Öğrencilerin EBA üzerinden derslerini takip ederken Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyada kanallarındaki eğitici yayınları ve Dijital Kitaplığındaki kitapları da okumalarını isteyen Başkan Altay, yoğun ilgiyle gerçekleşen yayına katılan herkese teşekkür etti. Başkan Altay, “Bu süreçte hepimizin mutlaka evlerimizde kalması gerekiyor. 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin anıları ile ilgili videolarını çekerek whatsapp hattımıza gönderirseniz onları da sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağız. Korona virüs nedeniyle yoğun olarak çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için, ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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