Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR

DHA

(Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR


PROF. DR. ÇAPAR: KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR
 
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Metin Çapar, koronavirüsün hamile kadınlarda düşük yapabileceğini belirterek, ''Koronavirüslü gebelerde oksijen azlığı meydana gelir. Oksijen azlığı olursa çocuklarında oksijeni azalır ve büyümeleri geri kalır. Doğumda da bu nedenle morarmalar meydana gelebilir. Gebelikte virüse yakalananlarda düşük yapma ihtimali de söz konusudur' 'dedi. 
Prof. Dr. Metin Çapar, koronavirüsün kolayca birçok yere yapışabildiğini ve bu nedende de kişiden kişiye rahatlıkla bulaşan bir virüs olduğunu belirtti. Hamile kadınlarda koronavirüsün grip ve nezle belirtisi şeklinde ortaya çıktığını ifade eden Çapar, "Koronavirüslü gebelerde oksijen azlığı meydana gelir. Oksijen azlığı olursa çocuklarında oksijeni azalır ve büyümeleri geri kalır. Doğumda da bu nedenle morarmalar meydana gelebilir. Gebelikte virüse yakalananlarda düşük yapma ihtimali de söz konusudur. Gebelerde, kandaki bağışıklık sisteminde değişiklik meydana gelir ve daha kolay hastalığa yakalanma ihtimalleri vardır. Ancak normal insanlara göre daha hafif bir şekilde hastalığı geçirmekteler. Dolayısıyla gebelerin bu hastalığa duyarlılığı çok artmıştır. Çok şükür ki şimdiye kadar koronavirüslü gebelerde ölüm gözlemlenmemiştir" diye konuştu. 
'DOĞUM SONRASI TAKİP EDİLMELİ'
Enfekte olan hamile kadınların doğum sonrası da takip edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çapar, "Doğumdan sonra bile enfekte olan, yani virüs alan gebelerin en az 2 hafta boyunca izlenmesi gerekmektedir. Çünkü doğum sonrasında vaka daha da tehlikeli daha kötü hal alabilir. O nedenle böyle hastaların doğum sonrasında en az 2 hafta kontrol altında tutulmasında fayda vardır. Bu tür hastaların en önemli özelliği her iki akciğeri de bozabilen enfeksiyon meydana geldiği için akciğer yönünden mutlaka değerlendirilmeleri çok önemli olmaktadır" dedi.
Çapar, bebekleri korumanın en önemli yolunun emzirirken mutlaka maske takılması gerektiğini belirtti.  
GÖBEK KORDONU HEMEN KESİLMELİ
Çapar, doğum sonrası göbek kordonunun hemen kesilmesi gerektiğini ifade ederek, "Doğum yaparken özellikle hekiminin hemen göbek kordonunu kesmesi önemlidir. Eğer geç kesilirse anneden çocuğa mikrop alması kolaylaştırmaktadır" diye konuştu.
. DHA-Genel Türkiye-Konya
2020-03-26 11:05:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüyük Belediyesi’nin bahar dönemi çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Hüyük Belediyesi’nin bahar dönemi çalışmaları hız ...
Uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs gözaltına alındı
Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi ...
65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği
YEREL HABERLER 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli ...
Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
TIR'a çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
(Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE ...
(Görüntülü) Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı ...
İttifak Holding Konyaspor'dan 'koronavirüs' açıklaması
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'dan 'koronavirüs' ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu
(Görüntülü) Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı anlatacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, ...
(Görüntülü) KONYA Doktor çift, çocuklarıyla sosyal mesafe sınırıyla görüşüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA Doktor çift, çocuklarıyla sosyal ...
Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı anlatacak
YEREL HABERLER Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı ...
Akşehir dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akşehir dezenfekte ediliyor
Başkan Kavuş: “Evde kalan hayvanseverlerin aklı sokak hayvanlarında kalmasın”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Evde kalan hayvanseverlerin aklı sokak ...
Evde kalıp deneyimlerini anlatacaklar
YEREL HABERLER Evde kalıp deneyimlerini anlatacaklar
Hüyük’te otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hüyük’te otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
(Görüntülü) KONYA AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki ...
AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını ...
Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor
Derebucak’ta sosyal destek grubu mesaisine başladı
YEREL HABERLER Derebucak’ta sosyal destek grubu mesaisine başladı
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
İşçilerin taşıdığı demir, elektrik tellerine temas etti: 3 yaralı
YEREL HABERLER İşçilerin taşıdığı demir, elektrik tellerine temas ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X