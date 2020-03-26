(Görüntülü) KONYA Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 12'nci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya?daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar ise tedbir amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Umreden dönenlerin karantina altında 12'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yurtlarda kalan bazı kişiler, kendi aralarında şarkı söyleyip, oynadıkları ve yemek dağıtıldığı anlarda cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekip, paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Konya

2020-03-26 13:52:30



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