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Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyor

DHA

Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyor


İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) KONYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasak olması üzerine özel bir kolejde çalışan fizik öğretmeni Mahmut Renklibay (65), gününü müzik aletleri çalıp, sınav soruları hazırlayarak geçiriyor. Evde eşine de yardım ettiğini belirten Renklibay, "Birçok müzik aleti çalıyorum ama vaktim olmadığı için çalamıyordum. Şimdi müzik aletlerini çalabiliyorum, eşimle şarkı söyleyip, sohbet ediyoruz. İnsan bir şeyler yapmak istediği sürece 'evde hapis kaldım' diye düşünmez" dedi.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Genelgenin ardından evinden dışarı çıkmayan 65 yaş ve üstü kişilerden fizik öğretmeni Mahmut Renklibay, bu zorunluluğu fırsata çevirdiğini belirtti. Öğretmenlik mesleği nedeniyle yaklaşık 45 yıldır yoğun bir tempoda çalıştığını, günde ortalama 14 saat ders ders anlatıp, sınav soruları hazırladığını belirten Mahmut Renklibay, şunları söyledi:
''Yaklaşık 45 yıldır hiç boş bir vaktim olmamıştı. Günde 13-14 saat dersle meşguldüm. Ders kitabı ve üniversiteye hazırlık kitapları yazdım. Bunlar arasında vakit bulabilirsem tiyatro ve müzikle ilgileniyordum. Şu an evdeyim, eşimle bir arada oturuyorum, ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Yarım kalmış üniversite ve LGS'ye hazırlık kitaplarımı tamamlamaya çalışıyorum.  Evde günüm dolu dolu geçiyor. Birçok müzik aleti çalıyorum ama vaktim olmadığı için çalamıyordum. Şimdi müzik aletlerini çalabiliyorum, eşimle şarkı söyleyip, sohbet ediyoruz. İnsan bir şeyler yapmak istediği sürece evde hapis kaldım diye düşünmez.''
EŞİNE YARDIM EDİYOR 
Evde kaldığı için eşine yardımcı olma fırsatı bulduğunu ifade eden Renklibay, ''Eşime hiç yardımcı olamıyordum. Şu an en çok sevdiğim tarafta eşime yardımcı olmak, sabah eşim uyanmadan, kalkıp bazı işleri kendim yapıyorum ve bundan da zevk alıyorum. Bu bir kılıbıklık değil. Benim prensibim 'hanıma hizmet, hakka hizmettir'. Çünkü onlar baş tacımızdır. Onlara ne kadar iyi bakarsak, bu toplumun geleceği de o kadar sağlıklı olur. Şu sıralar hayatımızda bazı değişiklikler oldu. Hiçbir zaman niye böyledir diye şikayette bulunmadık. Benim için yoğun çalışmanın ardından güzel bir dinlenme ve kendimi hatırlama anı oldu. Müziği çok seviyorum ama zamanım olmadığı için ilgilenemiyordum. Çok sayıda müzik aleti de çalıyorum. Şimdi onları çalarak vakit geçiriyorum. Hatta beste bile yapmayı düşünüyorum. Zamanım olursa da yapacağım'' diye konuştu. 
İHTİYAÇLARINI ÇOCUKLARI KARŞILIYOR
2 çocuğunun olduğunu ve ev dışından getirilecek ihtiyaçlarını çocukları getirdiğini ifade eden Renklibay, ''Dışarıdan ihtiyacımızı oğlum getirir ve kapıya bırakıp, gider. Torunlarımızla da telefonla görüşerek özlemimizi gideriyoruz'' dedi. 
Yapılan uygulamanın tecrit gibi anlaşılmaması gerektiğini ifade eden Renklibay, '' Bunu tecrit olayı değil de normal bir insanın başına gelebilecek bir olay olarak düşünüyoruz. Toplumda gereğinden fazla abartılmasına gerek yok. Hasta olduğumuzda nasıl yoğun bakım ve hastanede kalıyorsak, bunu da öyle kabul etmemiz lazım' 'dedi. 
`İLERİ YAŞTAKİLER POTANSİYEL SUÇLU GİBİ GÖRÜLÜYOR´
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağıyla birlikte potansiyel suçlu gibi görünmeye başlandığına dikkati çeken Renklibay, ''Toplumda iyi olmayan şey de potansiyel suçlu gibi görmeleri, dışlamalarıdır. Bunlar iyi değil. Bu sorunu aileler kendileri halledecek. Kendi kapınızın önünü süpürürseniz bütün sokak temiz kalır ama; hiç kimse süpürmezse mutlaka başkasının çöpü ve tozu size gelir. Bunun için her ailenin bilinçli olması lazım. Korkulacak bir şey değil'' ifadelerini kullandı. Televizyonlarda sürekli virüsle ilgili haberlerin yapılmasını da eleştiren Renklibay, bunun insanların psikolojisini etkilediğini kaydetti. Ev kadını eşi Songül Renklibay (62), 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşinin evde bulunmasından memnun olduğunu söyledi. Songül Renklibay, ''İlk defa böyle uzun süreli beraber olduk. Saygı olduktan sonra huzur ve mutluluk olur. Evde bana yardımcı oluyor'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ
2020-03-27 10:21:14

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