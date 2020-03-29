Asılsız koronovirüs paylaşımı yapan 1 kişiye soruşturma

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KONYA, (DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1 kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin, Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs 'Covid-19' çıktığı yönünde paylaşım yaptığını belirtti. Asılsıl paylaşım yapan kişi hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

2020-03-28 23:49:49



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