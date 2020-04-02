Konya’da tır devrildi: 1 yaralı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya Adana Karayolu Meke Gölü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. yönetimindeki 42 AAJ 192 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü F.Ş. yaralanırken, kabinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kabinde sıkışan sürücü F.Ş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.