Selçuklu Belediyesi sorunsuz bir bayram için gerekli tedbirleri aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi sorunsuz bir bayram için gerekli tedbirleri aldı

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramının sorunsuz geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Selçuklu Belediyesi sorunsuz bir bayram için gerekli tedbirleri aldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramının sorunsuz geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.
Selçuklu Belediyesi Covid19 salgını tedbirleri sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasında idrak edilecek Ramazan Bayramının sorunsuz geçirilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Selçuklu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalara bayramda da ara vermeden devam edecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde evlerinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak. Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerine sürdürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde Çevre KorumaKontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Acil müdahale ekipleri bayram süresince hazır tutulacak. Çevre KorumaKontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri ve acil çöp aracı da Ramazan Bayramı süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini bayram süresince hazır tutacak. Vefa Sosyal Destek Grubu da çağrı merkezi ve saha personeliyle vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve taleplerini yerine getirmek üzere 24 saat esasıyla hizmet verecek.

“Bu şartlar altında geçirdiğimiz son bayram olsun”
Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan bu salgının Ramazan Bayramı ile son bulması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öncelikle tüm hemşehrilerimizin bilmesini isterim ki Covid 19 salgını için gerekli tüm tedbirleri uygulamayı virüs ülkemizi terk edinceye kadar sürdüreceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması yine tüm ekiplerimizle bayramı sorunsuz bir şekilde geçirebilmek adına tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirler altında bir Ramazan ayı geçirdik ve bayrama çok yaklaştık inşallah böyle idrak ettiğimiz son Ramazan ayı ve bayram olur daha sağlıklı günlerde hemşehrilerimizle yüz yüze hasbihal edeceğimiz günlere kavuşuruz. Hepimiz bir birimizi özledik ve buluşacağımız günleri iple çekiyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum nice sağlıklı bayramları hep birlikte karşılarız inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konuk: “Biz bayramları hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız”
YEREL HABERLER Konuk: “Biz bayramları hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ...
Dr. Ayşen Aydın: “Kanserle mücadele çocukluk çağında başlamalı
YEREL HABERLER Dr. Ayşen Aydın: “Kanserle mücadele çocukluk çağında ...
UCLG Eş Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı
YEREL HABERLER UCLG Eş Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram ...
ECLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı
YEREL HABERLER ECLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay'dan dünya ...
Kanala düşen 2.5 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanala düşen 2.5 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını ...
3'ü çocuk 6 kişiyi kezzapla yaralamıştı, yeniden yargılanacak
YEREL HABERLER 3'ü çocuk 6 kişiyi kezzapla yaralamıştı, yeniden ...
Meram Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
Karabacak: “Tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan ayına ulaştık”
YEREL HABERLER Karabacak: “Tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan ayına ...
Konya’da 816 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 816 gram esrar ele geçirildi
Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere atılan imzalar ilk meyvelerini verdi
YEREL HABERLER Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere atılan ...
Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı
Meram’da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor
YEREL HABERLER Meram’da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde ...
Başkan Altay: “Çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Çiftçimizin yanında olmaya devam ...
Akşehir’de gönül birliği ile yardımlaşma en üst düzeye ulaştı
YEREL HABERLER Akşehir’de gönül birliği ile yardımlaşma en üst ...
Komşularının zihinsel engelli kızına 27 yıldır anne-babalık yapıyorlar
YEREL HABERLER Komşularının zihinsel engelli kızına 27 yıldır ...
Covid-19 tanı kiti üretildi, sırada virüsün takibi var
YEREL HABERLER Covid-19 tanı kiti üretildi, sırada virüsün takibi ...
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını ...
Konya’da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da baca yangını korkuttu
Dr. Elif Ünüvar: "Korona virüs hasar bırakabilir"
YEREL HABERLER Dr. Elif Ünüvar: "Korona virüs hasar bırakabilir"
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Avrupa şampiyonu, bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine yardım taşıyor
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu, bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine ...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı ...
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X