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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı

İHA

Çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı

Konya'nın Yunak ilçesinde çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı yapıldı.
Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsüyle ilgili bildiri yayımlayarak çiftçileri uyardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Ali Çomak tarafından yayımlanan bildiride alınacak önlemler ve yapılması gerekenler maddeler halinde sıralandı. Virüs etmenlerine karşı kimyasal mücadele olmadığından bu hastalığa karşı uygulanması gereken öneriler şu şekilde sıralandı:
"Kışlık hububat ekimlerinin mümkün olduğunca geç dönemde yapılması, yazlık ekimlerde de erken dönemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Virüs taşıyıcıları olan yaprak bitleri, cüce ağustos böcekleri, thripsler vb. zararlıların bulunduğu araziler Zirai Teknik Mücadele Talimatları doğrultusunda tavsiye edilen Bitki Koruma Ürünleri ile ilaçlanmalıdır. Hastalığın bulunduğu bölgelerde öncelikle münavebeye (ekim nöbeti) mutlaka uyulmalıdır. Tarlaya aynı ürün üst üste ekilmemelidir. Bu doğrultuda tahılyağ bitkisiyem bitkisi ve tekrar tahıl sıralaması şeklinde üç yıllık ekim nöbeti uygulanabilir. İlçemize adapte olmuş verim ve kalitesi yüksek, hastalığa karşı dayanıklı çeşitlerin ekilmesi gerekmektedir. Tarla sınırında bulunan yabancı otların yok edilmesi viral hastalıkların mücadelesinde büyük önem taşımaktadır. Tarlaya çok tohum atmaktan ve sık ekimden kaçınılmalıdır. Dengeli ve toprak yapısına uygun gübreleme yapılmalıdır. Özellikle aşırı azotlu gübreleme den kaçınılmalıdır. Bu önerilerle birlikte yıl boyunca kültürel faaliyetlere de oldukça dikkat edilmelidir. Çekirge mücadelesi ve tahıl sarı cücelik virüs hastalığı hakkında üreticilerimizin ilçe müdürlüğümüz teknik ekipleri ile sürekli irtibat halinde olmalarını rica ederiz."

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