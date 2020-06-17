Eve giren yarasa korkuya neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin açık olan penceresinden içeriye giren yarasa korkuya neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Kulu’nun Bozan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadet Yıldız’ın yaşadığı evin hava alması için açık olan penceresinden içeriye 2 adet yarasa girdi. Yarasaların perdeye tutunduklarını gören ev sahibi bir anlık korku yaşadıklarını belirtti. Daha sonra yarasaları fotoğraflamak isteyen Saadet Yıldız, bir tanesinin fotoğrafını çektiğini, diğer yarasanın ise pencereden çıkarak gittiğini söyledi. Yıldız, yarasalardan hastalık bulaşma riski nedeniyle tedirginlik yaşadığını ifade etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.