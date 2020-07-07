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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KONESOB, TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesini aldı

İHA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası kalite belgesi niteliğinde olan Türkiye'de birlikler ve esnaf teşkilatları arasında ilk "Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni alarak büyük bir başarıya imza attı.

KONESOB, TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesini aldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası kalite belgesi niteliğinde olan Türkiye’de birlikler ve esnaf teşkilatları arasında ilk “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni alarak büyük bir başarıya imza attı.
TSE, Covid19 salgını sürecinde kılavuz yayınlamış ve getirilen tedbirlere uyum sağlayan kuruluşların yapılacak denetimleri başarı ile tamamlamaları durumunda, uluslararası bir kalite belgesi şeklindeki "Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi" vereceğini duyurmuştu. TSE’nin bu ilanından sonra KONESOB’da gerek birliğe bağlı meslek odaları ve gerekse birlik ve oda çalışanlarının sağlıklarını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak amacıyla yayınlanan kılavuz doğrultusunda bütün gereklilikleri yerine getirerek bu belgeyi almak için TSE’ye müracaat etti.
Gerçekleştirilen denetimlerin ardından tam not alan KONESOB, TSE tarafından verilen ve uluslararası bir kalite belgesi niteliğinde olan “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni Türkiye’deki esnaf odaları birlikleri içerisinde alan ilk birlik olma başarısını elde etti.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf teşkilatı olarak böyle anlamlı bir belgeyi almanın gurur ve onurunu taşıdıklarını belirterek, “TSE tarafından yürürlüğe konan ‘Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ kapsamında ‘TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verilmeye başlanmıştır. Yine TSE tarafından Covid19’a yönelik çalışanları ve ziyaretçileri korumaya yönelik olarak da belgelendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda KONESOB olarak biz de gerekli şartları sağlayıp, belgelendirme için TSE’ye başvuruda bulunduk. TSE yetkilileri yapılan denetim ve incelemeler sonucunda Türkiye genelindeki birlikler ve esnaf teşkilatları arasında ‘TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazanan ilk birlik olduk. Belgemizin birliğimize, esnaf teşkilatımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’a TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım takdim etti.

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