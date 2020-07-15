Tüfek temizlerken başından vurulan 18 yaşındaki Muhammet, öldü

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'nın Bozkır ilçesinde, temizlediği ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Muhammet Altunay (18) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, ilçeye bağlı Boyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Altunay, iddiaya göre, evlerinin oturma odasında kendisine ait ruhsatsız otomatik av tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Altunay, başından vuruldu. Ailesinin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Altunay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammet Altunay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-07-15 12:08:00



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