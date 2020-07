Bekir Pakdemirli: “Bizim mücadelemiz Bozkır ve yeşil mücadelesi”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mücadelelerinin Bozkır ve yeşilin mücadelesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesinin ardından hızlı karar aldıklarını ve çiftçilere desteklerini artırdıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya’da ASLİDAŞ Çumra Lisanslı Depo Tesisleri Programına katıldı. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, birkaç hafta önce de Konya’ya geldiğini söyledi.

Konya Ovası Sulama projeleri kapsamında sulamaları devreye aldıklarını ifade eden Pakdemirli, “Allah'a şükürler olsun Çumra yemyeşil. İnşallah Konya’nın her taraf yeşil olana kadar mücadelemiz olacak bu mücadelemiz devam edecek çünkü bizim mücadelemiz Bozkır ve yeşil mücadelesi. Bu bozkırın yeşil olması lazım. Bozkırın yeşille mücadelesi çok önemli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde bugüne kadar yapılan yatırımların çok ötesinde yatırımlar yapılmıştır. Her kim bu memleket için çivi Çaktıysa ondan Allah razı olsun. Şunu söyleyeyim; Türkiye’de yapılan sulama ve baraj yatırımları Cumhuriyet tarihinde yapılanın 2 buçuk mislidir. Son 18 yılda yapılanlar. O yüzden Bozkırla yeşilin kavgasında bu mücadelede en başta Recep Tayyip Erdoğan ve biz bütün mücadelemiz bu bozkırın yeşile dönmesidir” dedi.



“Kararları hızlı alabiliyoruz”

Türk milletinin henüz tanesi dolmadan kuruyan başakların arkasından geldiğini kaydeden Bakan Pakdemrli, “Mahsülü olmayınca kuraklık olunca bu millet kendisi de aç kaldı hayvanı da. Ama bugün Allah’a şükürler olsun hakikaten Türkiye’nin dört bir tarafını dolaşıyorum, herkesle bir araya geldim. Problemlerimiz var, elbette çözmemiz gereken sorunlarımız var. Bunlar hiçbir zaman bitmeyecek ama binlerce şükürler olsun ki düne göre bugün çok daha iyiyiz 18 yıllık iktidarımıza göre” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde tarım ve hayvancılık alanlarında da çok daha iyiye gidildiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Çünkü bakanlıklar birleşti, koordinasyon arttı, toprakla su birleşti ve kararları hızlı alabiliyoruz. Bir gün buğdayla ilgili birim desteklerini artırmamız gerekiyor; bir günden ertesi güne 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarttık. 4 liradan 8 liraya gübre desteğini çıkardık. Allah'a şükürler olsun güçlü bir lider, güçlü bir Türkiye olmasa yapamazdık. Şöyle bir söz verdik; 2018’de yepyeni bir iktidar yepyeni bir sistem” diye konuştu.

Taze bir başkanlık sistemi varken ilk ayında ekonomik taarruzla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Bakan Pakdemirli, “Bu taarruzun, ‘ismi siz ülkeyi yönetemezsiniz, biz sizi dövizle yönetiriz.’ cidden bir anda çiftçimizin maliyetleri de arttı. Ben hep şunu söyledim; 81 ile gittim çiftçimize dedim ki korkmayın maliyetleri artabilir. Ama ürünlerinizi diğer fiyatıyla alacağız, hasat zamanından önce fiyatlarınızı açıklayacağız, sizi memnun edeceğiz, alın terinizi yere düşürmeyeceğiz. Bunlarla ilgili sözümüzü tutma şansımız oldu ve sözümüzü tuttuk” diye konuştu.



"Mümkün mertebe her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz"

Pandemi döneminde çiftçiler sayesinde milletin bir gün dahi olsa market raflarında ne bir eksiklik hissettiği ne de tarımla ilgili bir endişeleri olduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Biz de çok gayret gösterdik sizlerin serbestçe dolaşmanız, üretiminize devam etmeniz için. Bu konularda ciddi bir gayret gösterdik. Gayretin ötesinde elimizdeki imkanlarla 22 milyar lira olan bütçemizden 16 milyar lira üzerindeki parayı hesaplarınıza yatırdık. Hükumet bütçe açığı veriyorken özellikle Cumhurbaşkanımızın bize bir mesajı var, ‘çiftçimizi destekleyeceksiniz.’ Onların ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Mayıs haziranda vadeli borçlar ötelendi, mümkün mertebe her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sonraki dönem hazine arazileri ile alakalı da önemli bir kullanım projesi gerçekleştireceğiz. Yakında bununla ilgili yönetmeliğimizi de yayınlıyor olacağız.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya milletvekili Leyla Şahin Usta, “Bakanımız tarımın baş şehri olan Konya için elinden gelen iyisini en güzelini yapmaya çalışıyor. 15 gün içinde 2 defa Konya’ya teşrif ettiler. Bu tabi ki hem Konya hem bizim için üretmek, katkı vermek ve insanımıza değer katmak için verdiğimiz çabanın bir göstergesi. İktidara geldiğimiz günden beri Cumhurbaşkanımızın bizi sürekli üretime teşvik etmesi ve ürettiğimiz her ürünün de kaliteli olması ve insanımıza yakışır bir ürün elde etmek için çaba sarf etmesiyle elde ettik bu günleri” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Çumra’ya 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çatalhöyük’ten bu yana 9 bin yıldır insanların ürettiğini söyledi. En büyük sorunun su olduğunu kaydeden Başkan Altay, “İnşallah bugün sabah toplantılardan sonra söyledikleriniz ve bugüne kadar yapılanların ardından DSİ’nin bunu da yapacağına inancımız tam. Bugün Konya’nın içme suyu Türkiye’nin en iyi içme suyu. Çünkü Toroslar’ın suyunu ovaya akıtıyoruz. Barajların su tutacağını da bugün ifade ettiniz. İnşallah bereket olarak Konya Ovası üretmeye devam edecek. Çiftçilerimiz daha çok üretecek, ülkemiz daha çok kazanacak” ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, tarım ürünlerini yatırım aracına dönüştürdüklerini belirterek, “Ürün ihtisas borsasının faaliyete geçtiği 26 Temmuz 2019 tarihine kadar yetkilendirilen borsalardan biri olan Konya Ticaret Borsası ELÜS'lerin (Elektronik Ürün Senedi) farklı illerden alım satım işlerini başarılıyla sürdürdü. Tarımsal imtiyanın pazar sürecini teknolojik açıdan besleyen ve dijitalleştiren bir rol oynadık. Lisanslı depo yatırımlarımız ediyor. 4 ilçede TMO’ya ait depolar kiralanmış, depolara ilave yatırımlar yapılmış ve lisanslı depoculuğa uygun hale getirilerek lisans kapasiteleri artırılmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, tarlada biçerdöver kullanarak hasat işlemine katıldı.

