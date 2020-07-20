Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

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Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)KONYA'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Şahin Apartmanı'ndaki bir dairede çatlatlar oluştuğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından binada yapılan inceleme sonucu 12 daireden oluşan binanın güvenlik amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı. Apartmanda oturanlar tahliye edilerek, kapısına mühür vuruldu. Binadaki incelemelerin süreceği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ

2020-07-20 18:05:59



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