Konya’da filyasyon ekibine saldıran kişi tutuklandı

"Daha dün gibi..."

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Konya’da filyasyon görevinde bulunan sağlık çalışanlarına saldırarak hakaret eden kişi tutuklandı.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Mevleviye Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site yöneticisi M.K. binaya kontrol için giren filyasyon grubundaki sağlık çalışanlarının görevini yapmasına engel oldu, ardından hakaret ederek saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri site yöneticisi M.K.’yi gözaltına aldı. Olay nedeniyle gözaltına alınan şüpheli M.K., Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 265/1 “Görevi yaptırmamak için direnme” maddesi uyarınca tutuklanma talebiyle sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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