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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Bu bayram gönülden kucaklaşalım”

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yediden yetmişe tüm inananların aynı hissiyatta buluştuğu bayramların; sevginin, hoşgörünün, mutluluğun zirve yaptığı günler olduğunu belirterek, tüm Konyalıların, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Altay: “Bu bayram gönülden kucaklaşalım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yediden yetmişe tüm inananların aynı hissiyatta buluştuğu bayramların; sevginin, hoşgörünün, mutluluğun zirve yaptığı günler olduğunu belirterek, tüm Konyalıların, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Allah’ın inanan kullarına en büyük ikramlarından olan bayramlardan birine daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bizi Kurban Bayramı’na kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun” dedi. Yediden yetmişe tüm inananların aynı hissiyatta buluştuğu bayramların sevginin, hoşgörünün, mutluluğun zirve yaptığı günler olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, “Her Müslümanın bir diğerini kardeş gördüğü, zenginfakir ayrımının paylaşmada eşitlendiği, herkesin aynı duygularda buluştuğu bayramlar; hak dine inananların kendilerini özel hissettikleri en güzel zamanlardır. Kurban ise adanmak, arınmak ve paylaşmaktır. Kardeşin kardeşe gönülden el uzattığı, küçüklerin sevindirildiği, büyüklerin onurlandırıldığı, tüm güzel hasletlerin ön plana çıktığı, gönülden gönüle yolların açıldığı Kurban Bayramı, çağımız sorunlarının ilahi reçetesidir. Rabbim bizlere bu güzellikleri doyasıya yaşamayı, paylaşmanın tadına varmayı ve bayramı layıkıyla kutlamayı nasip etsin” diye konuştu.

“Ayasofya, 481 yıl boyunca temsil ettiği manayı sonsuza kadar yaşatmaya devam edecek”
Bugünlerde aynı bayram gibi bir başka güzelliği daha yaşadıklarını söyleyen Başkan Altay, “Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, Ayasofya 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz Cuma günü yeniden ezanla, cemaatle, tekbirlerle buluştu. İstanbul’un fethinin simgesi, Peygamber Efendimizin müjdelediği kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Ayasofyai Kebir Camii Şerifi, 481 yıl boyunca temsil ettiği manayı inşallah sonsuza kadar yaşatmaya devam edecek. Ülkemizin, coğrafyamızın ve tüm dünya Müslümanlarının dirilişini temsil eden Ayasofya’nın bugünkü hüviyetine kavuşturulmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emek veren, çaba gösteren herkese teşekkür ediyor, dua ediyoruz. Rabbim birliğimizi daim kılsın” şeklinde konuştu.

“Kurban Bayramı’nı arzu ettiğimiz yakınlıkta kutlayamayacağız”
İnsanlık aleminin büyük bir imtihandan geçitiğini ifade eden Altay, “Korona virüs tüm dünyada ocaklar yıkıyor, hayatı durduruyor. Virüsle mücadelede dünya ülkeleri büyük zorluklarla uğraşırken, hamdolsun ülkemiz süreci başarıyla yürüttü. Hem tüm şehirlerimizde örnek bir mücadele sergilendi hem de 138 ülkeye bu süreçte insani yardım yapıldı. Şimdi virüsün şehrimizi ve ülkemizi tamamen terk etmesi için bizlerin biraz daha gayret etmesi, rehavete kapılmadan kurallara riayet etmesi gerekiyor. Bu yüzden maalesef Kurban Bayramını arzu ettiğimiz yakınlıkta kutlayamayacağız. Tüm hemşehrilerimizin bayramda da salgın hakikatinin bilincinde hareket etmelerini rica ediyorum. Mezarlık ziyaretlerinde, kurban kesiminde ve dağıtımında, eş, dost ve akraba ziyaretlerinde lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyetle uyalım. Bayram sonrasının hüzne dönüşmemesi için hepimiz bu kurallara dikkat edelim. Bu bayram gönülden kucaklaşalım. Bizler Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak kurban satış yerlerinden kesim yerlerine kadar kurbanla ilgili tüm önlemleri aldık. Sizlerden de bu konuda özel dikkat bekliyoruz. Bayramı bayram tadında yaşayalım inşallah. Bu vesileyle tüm İslam Alemi’nin, milletimizin ve Konyalı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; sonraki bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde ulaşmayı Rabbimizden diliyorum” dedi.

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