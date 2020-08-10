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Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Konya'nın Hüyük ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı Toyota marka otomobil, Levent Duman'ın kullandığı 42 U 5967 plakalı Iveco marka kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki Serkan ve Fatma Çınar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Serkan Çınar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serkan Çınar'ın Beyşehir Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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