Kontrolden çık süt tankeri devrildi

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Konya’nın Emirgazi ilçesinde kontrolden çıkan süt tankeri devrildi. Yaralananın olmadığı kazada tankerde bulunan sütlerin büyük kısmı döküldü.

Kaza, Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesi yönünden Aksaray ili yönüne seyir halinde olan Veli Ö. idaresindeki 68 HY 181 plakalı süt tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tanker şarampole devrildi. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, tankerde bulunan 16 bin litre sütün yarısından fazlası araziye döküldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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