AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Başkanlığının 7. Olağan Kongre Süreci kapsamında Doğanhisar ve Derbent İlçe Kongreleri gerçekleştirildi.

AK Parti Konya İl Teşkilatlarında, ilçe kongrelerine Doğanhisar ve Derbent ile devam edildi. 7. Olağan Doğanhisar ve Derbent İlçe Kongrelerine; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, il başkan yardımcıları, Doğanhisar ve Derbent Belediye Başkanları, ilçe ve bölge koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.

İlçe Kongrelerinde konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 7. Olağan Kongre sürecine değinerek, “19 yılı geride bırakmış bir partiyiz. Geçtiğimiz 14 Ağustos’ta 19. yaşını tamamlamış, 18 yılı da bu millete hizmet için iktidarda geçirmiş bir partinin mensuplarıyız. İlk günden bu yana aynı azim ve kararlılıkla teşkilatlarımıza hizmet eden herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Şimdi de partimizin 7. Olağan Kongre sürecini yürütüyoruz. Gayret edeceğiz, çok çalışacağız. Biz seferle yükümlüyüz. Başarıyı, zaferi veren Cenabı Allah’tır. Doğanhisar ve Derbent İlçe Kongrelerimizin ilçelerimize, şehrimize ve teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.



“Olmazların olduğu bir dönemi yaşıyoruz”

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Angı, “Olmazların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, “Mavi Vatan” olarak adlandırılan Karadeniz ve Akdeniz’deki sondaj çalışmalarımız, yerli otomobil ve yerli silah üretim süreçlerimiz ve daha nicesi ile büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Ağustos ayı milletimiz için zaferler ayıdır. Geçtiğimiz günlerde Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutladık. Yarın da Büyük Taarruz ile Yunan’ın denize döküldüğü Zafer Bayramımızı kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Senlik, benlik davası olsaydı Ayasofya açılmazdı”

18 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin başarısının makam mevki gözetmeden birlik ve beraberlik içinde çalışan teşkilatlardan geldiğini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Eğer senlik benlik davası olsaydı Ayasofya açılamazdı. Elbette bu başarıda Cumhurbaşkanımızın duruşu, cesareti, liderliği çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız da bu cesareti milletimizden alıyor. Görevlerimizin, unvanlarımızın ne olduğunun çok önemi yok. Görevlerimizi nasıl yaptığımızın önemi var. Eğer halkımızın hatırını her şeyden önde tutarsak işte o zaman Allah da bize yardım eder. Önümüzde Recep Tayyip Erdoğan, arkamızda milletimiz olduğu sürece bu ülkenin sırtını kimse yere getiremez. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Korona virüs salgını sebebiyle tedbirlerin sıkı tutulduğu kongrelerde Doğanhisar’da Fikret Özeralp, Derbent’te ise Musa Akgün yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

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