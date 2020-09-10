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Marketleri soyan şüpheli, turuncu bisikletinden yakalandı

DHA

Marketleri soyan şüpheli, turuncu bisikletinden yakalandı


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da elinde bıçak ve yüzünde hijyen maskesiyle girdiği iki marketten 4 bin 500 lira para gasbeden Veysel G. (22), olaylarda kullandığı turuncu renkli bisikletten yola çıkılarak yakalandı. Veysel G.´nin her iki olaydan sonra cami tuvaletine girerek yakalanmamak için üzerindeki kıyafetleri değiştirip, çöpe attığı belirlendi.
İlk olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi´nde meydana geldi. Marketin depo kısmına saklanan eli bıçaklı ve yüzünde hijyen maskesi olan kişi, mesai saatinin bitimine doğru saklandığı yerden çıkarak çalışanları bıçakla tehdit etti. Şüpheli daha sonra kasada bulunan yaklaşık 3 bin 700 lirayı alarak kaçtı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İkinci olay ise 8 Eylül Salı günü yine aynı mahallede ve aynı saatlerde meydana geldi. Başında şapka ve yüzünde hijyen maskesi bulunan kişi, girdiği markette elindeki bıçakla 2 kadın çalışanı tehdit edip, kasada bulunan yaklaşık 800 lirayı alarak kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marketi kapatmaya hazırlanan 2 kadın görevlinin şüpheliyi görünce kapıyı kapatmaya çalıştığı, şüphelinin zorla içeri girdiği ve bıçakla tehdit edip kasadaki paraları aldığı görüldü.
500 KAMERA İNCELENDİ
Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki olayı da aynı kişinin yapmış olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Bölgedeki yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüphelinin her olaydan sonra cami tuvaletine girerek yakalanmamak için üzerindeki kıyafetleri değiştirip, çöpe attığını ve turuncu bir bisiklet kullandığını tespit etti.
BİSİKLETİ ELE VERDİ
Bisikletten yola çıkan polis, şüphelinin gasp olaylarının gerçekleştiği marketlere 300 metre mesafedeki bir evde oturan Veysel G. olduğunu belirledi. Ekipler, evinde bulunamayan Veysel G.´yi, çalıştığı hijyen maskeleri üretimi yapan iş yerinde gözaltına aldı. Polisleri karşılarında görünce 'Hayırdır inşallah' diye tepki veren Veysel G., işlemleri için emniyete götürüldü. Veysel G.´nin kullandığı bisikletin eniştesine ait olduğu, patlak olan bir lastiğini soyguna giderken şişirip öyle gittiği belirtildi. 
EVİNE YAKIN OLDUĞU İÇİN BU MARKETLERİ SEÇMİŞ
Daha önce poliste hiçbir suç kaydı bulunmadığı belirtilen Veysel G., sorgusunda suçunu itiraf etti. Özellikle evine yakın olduğu için bu marketlere girdiğini belirten G., iş yerlerinin kapanma saatini beklediğini söyledi. Borcu ve paraya ihtiyacı olduğu için olayları gerçekleştirdiğini belirten Veysel G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-10 12:43:29

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