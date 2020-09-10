Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştü



İsmail AKKAYATolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da koronavirüse yakalanan, ardından immün yetmezliği teşhisi konan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan (23), 45 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca, intörn olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti.

'ONUR ÖĞRENCİSİYDİ'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Merve Mercan'ın aldığı yüksek puanlar nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazandığını belirtti. Merve Mercan'ın 45 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındığını hatırlatan Prof. Dr. Selvi, şunları söyledi:

''Merve´mizi kaybettik. Acımız çok büyük, tarif edilemez. Kelimelerle anlatılamaz. Sağlık camiası çok genç bir insanı kaybetti. Biz Merve'mizi kaybettik. Dönem 6 intörn öğrencimizdi. 45 gün önce 'Covid-19' pozitif olarak hastanemize yatırmıştık. Yatışından 5 gün sonra kendisinde immün yetmezliği tespit ettik. Bütün tedaviler en ince ayrıntısına kadar basamak basamak uygulandı. Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Merve'miz çok çalışkan, çok saygın, yüksek puanları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazanmıştı. Bu süreçteki en acı kaybımız Merve'miz oldu. Bu süreçte ailesinin çok sabırlı, metanetli ve inançlı olduğun gördük. ''

Tıp fakültesindeki öğrencilerin koronavirüslü hastalarla hiç temasının olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Selvi, ''Bilindiği gibi bir süredir öğrencileri kliniklere kabul etmiyoruz, pratik uygulamaları yapmıyoruz. Online eğitim veriyoruz. Ancak kızımız intörnlüğünün ilk dönemlerinde dahiliye kliniğinde çalışıyordu. Bu süreçte öğrencilerimizin Covidli hastalara müdahaleleri, onlarla karşılaşmaları zaten yasak. Onlara, tedavi ettirmiyoruz. Onları korumak için ellerimizden geleni yapıyoruz. Bazı sosyal medyada konuşulan konular bizi oldukça üzüyor. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Filyasyon ekiplerimiz çalışıyor, bu virüsün, nerede, nasıl alındığıyla ilgili net bir şekilde cevap vermek mümkün değil'' diye konuştu.

Merve Mercan'ın annesi Bediha Mercan'ın da sağlık teknikeri olduğu belirtildi. Genç doktor adayı Mercan'ın cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYATolga YANIK

2020-09-10 16:03:39



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