İlkokul müdürleri koronavirüse yenik düştü

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da ilkokul müdürleri Metin Avcı ve Atilla Ayan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Meram Dere Cumhuriyet İO müdürümüz Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İO müdürümüz Atilla Ayan´a Allah´tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-09-14 09:02:27



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